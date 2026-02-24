13. Prozesstag: Marius Borg Høibys Ex Nora packt nun aus

Dank Nora Hauklands Aussage zeichnet sich vor Gericht gerade ein immer deutlicheres Bild von Marius Borg Høiby (29). Am heutigen Dienstag findet bereits der 13. Prozesstag statt und die Influencerin enthüllt weitere Details über ihren Ex-Freund. Laut Nettavisen dreht sich heute alles hauptsächlich um ein Foto, das einen riesigen Skandal auslöste. Das Bild wurde Anfang 2023 gepostet und zeigt Nora zusammen mit ihrer Freundin Sophie und einer kleinen Tüte mit weißem Pulver, das sich später als Kokain herausstellte. An Tag zwölf erklärte die Norwegerin, die Tüte habe Marius gehört. Die Veröffentlichung des Fotos soll Marius bedrohlich wütend gemacht haben – Nora und Sophie suchten sich Hilfe bei einer Kommunikationsberaterin. Doch egal, welche Schritte sie unternahmen, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) ließ sie nicht in Ruhe.

Bei fast jeder Beratung habe er die beiden Frauen mit Anrufen terrorisiert und sie bei jeder Gelegenheit angeschrien. "Er hämmerte an Sophies Tür und sagte, sie solle die verdammte Tür öffnen. Er sagte, er würde den Code herausfinden und weiter hämmern. Er sagte, er würde sich verdammt noch mal nicht beruhigen", erinnert Nora sich an die beängstigende Situation. Im Zuge dessen veröffentlichte das Gericht heute auch Textnachrichten, die Nora und Marius austauschten und seine Unausgeglichenheit deutlich machten. Unter anderem schrieb er: "Ich werde wegen dieser verdammten Sache, die du und deine beste Freundin, diese Sch*iße, angerichtet habt, Suizid begehen."

Schließlich schildert Nora auch den Vorfall, bei dem Marius ihr gegenüber gewalttätig geworden sein soll. Auslöser war hier ihr Vorwurf, er gebe zu viel Geld auf der Erotikplattform OnlyFans aus. Sie habe die Transaktionen gesehen, als eine Taxifahrt bezahlt werden sollte. "Ich war so enttäuscht, dass er sich die Miete nicht leisten konnte, aber so viel Geld für OnlyFans ausgab. Ich fand das etwas eklig", meint sie im Gerichtssaal. Als sie den 29-Jährigen damit konfrontierte, soll er völlig ausgerastet und ihr so nahe gekommen sein, dass sie seine Spucke im Gesicht spürte: "Gleich darauf schlug er mit der Faust zu, sodass ich zu Boden fiel. Dann trat er mich, während ich am Boden lag, und schrie, ich sei eine verdammte H*re und würde in der Hölle schmoren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / norahaukland Nora Haukland, norwegische Influencerin

Anzeige Anzeige