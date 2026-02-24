Eric Stehfest spricht Klartext nach Ediths Alkohol-Kommentar

Eric Stehfest (36) meldet sich nach der jüngsten Folge von Promis unter Palmen zu Wort und weist die Darstellung seiner Ex-Frau Edith Stehfest (30) vehement zurück. In der zweiten Folge der Sat.1-Show hatte die Musikerin ihren Noch-Ehemann wegen seines Alkoholkonsums kritisiert und den anderen Promis vorgeworfen, einem "suchtkranken" Menschen Alkohol zu geben. Im direkten Gespräch mit Eric betonte Edith, dass sie ihn "in den letzten Jahren immer wieder in die Spur gebracht habe", was sie viel Kraft gekostet habe. Auf Instagram stellt Eric nun klar: "Als ich Edith kennengelernt habe, war ich es, der ihr aus dem Drogensumpf geholfen hat. Über viele Jahre hinweg habe ich durch Sicherheit und Schutz dafür sorgen können, dass Edith stabil bleibt."

Der Ex-GZSZ-Star schreibt weiter in seiner Story, dass er am Ende derjenige gewesen sei, der sich gegen die Drogen entschieden habe – "für mich, für unsere Kinder, aus eigener Kraft". Er habe nie ein Alkoholproblem gehabt und glaube nicht, dass es Edith wirklich um Sorge gehe. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass es Edith wirklich darum geht, dass sie sich Sorgen macht, sondern dass ich Sympathien für andere Frauen aufbaue und einfach mal Spaß habe vor ihren Augen", erklärt Eric. Dabei betont er, dass Edith bis dahin bereits einige neue Partner gehabt habe. "Auf jeden Fall möchte ich klarstellen, dass Edith ganz sicher nicht meine Sucht aushalten musste. Eher andersherum", stellt der 36-Jährige klar.

Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, nahm zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von "Promis unter Palmen" bereits getrennt an der Show teil. Erst vor wenigen Tagen hatte Edith im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast Reue gezeigt, nachdem sie Eric in der ersten Folge Untreue während ihrer Schwangerschaft vorgeworfen hatte. Sie bezeichnete ihr Verhalten als Fehler und betonte, dass sie wolle, dass der Vater ihrer Kinder gestärkt für die gemeinsamen Kinder da sein könne: "Da muss ich sagen, war das wirklich eine Verletzung, die ich in seine Richtung nicht noch mal hätte schmeißen müssen." Dieses neueste Statement von Eric könnte nun allerdings darauf hindeuten, dass die Fronten zwischen den beiden doch verhärteter sind als zunächst angenommen.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

Imago Schauspieler Eric Stehfest bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit