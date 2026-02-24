Tragischer Tod: Jordan James Parke mit 34 Jahren gestorben

Jordan James Parke ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Der Brite, der sich selbst als "Lip King" bezeichnete, wurde am 18. Februar leblos in Canary Wharf in London aufgefunden. Die britische Metropolitan Police bestätigte, dass sie vom Londoner Rettungsdienst wegen eines bewusstlosen 34-jährigen Mannes alarmiert worden war. Jede Hilfe kam jedoch zu spät – Jordan wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Der Influencer hatte sich aufgrund seiner Vielzahl an Beauty-Eingriffen weltweit einen Namen gemacht und war auch aus der E!-Sendung "Botched" bekannt. Die Polizei erklärte, dass der Tod derzeit als ungeklärt gelte und die Ermittlungen weiterlaufen.

Aktuell wird vermutet, dass sich Jordan vor seinem Tod einem kosmetischen Eingriff unterzogen hat. Ob dieser schließlich zu seinem Tod geführt hat, ist bislang noch nicht klar. Am 20. Februar wurden ein 43-jähriger Mann sowie eine 52-jährige Frau wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Die beiden wurden jedoch gegen eine Kaution bis zum Abschluss der weiteren Ermittlungen freigelassen. Jordans Schwester Sharnelle meldete sich bereits auf Instagram zu Wort und schrieb in einem Nachruf, dass die gesamte Familie "fassungslos, schockiert und untröstlich" über den Tod sei. "Mir fehlen schlichtweg die Worte, um das auch nur ansatzweise zu begreifen", so Sharnelle emotional.

Jordan hatte sich seit seinem 19. Lebensjahr unzähligen Schönheitsoperationen unterzogen – darunter mehreren Nasenkorrekturen sowie Fillern in Hals, Lippen und Kinn. Hinzu kamen ein Brazilian Butt Lift sowie ein Kinnimplantat. Der gebürtige Brite soll im Laufe der Jahre über 127.000 Euro für Schönheits-OPs ausgegeben haben. In einem Interview mit der britischen Sendung "This Morning" sagte Jordan im Jahr 2016, er habe sich selbst nie gehasst, aber mit der Zeit sei die Schönheitschirurgie zu einem "Hobby" geworden. Vor seinem Tod trat er zweimal in der E!-Sendung "Botched" auf, um über seine Lippenaufspritzung und später über seine Fettabsaugung und das Aussehen seiner Nase zu sprechen.

Instagram / jordanjamesparke2 Jordan James Parke, Beauty-Influencer

Instagram / jordanjamesparke2 Jordan James Parke

Instagram / jordanjamesparke2 Jordan James Parke, Beauty-Influencer

