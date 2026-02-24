Bethenny Frankels Nierenerkrankung verschlimmert sich

Bethenny Frankel (55) hat ihren Fans auf Instagram ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben – und die Nachricht ist keine gute. Nachdem die Realitydarstellerin im Januar bekanntgegeben hatte, an einer chronischen Nierenerkrankung im zweiten Stadium zu leiden, musste die 55-Jährige nun verkünden, dass sich ihr Zustand verschlechtert hat. "Ich bin gerade beim Nierenarzt gewesen. Er sagte, dass ich tatsächlich eine chronische Nierenerkrankung im Stadium 3A habe, was genau in der Mitte liegt", teilte sie in einem Post mit. Bethenny berichtete, dass sie laut ihren Ärzten noch nicht den Punkt erreicht habe, an dem Medikamente notwendig seien. Stattdessen gab ihr der Arzt einen wichtigen Rat: "Wasser ist deine beste Medizin."

Die frühere The Real Housewives of New York-Bekanntheit erklärte weiter, dass sie ihren Konsum bestimmter Nahrungsergänzungsmittel reduzieren müsse. Besonders Kurkuma, das zwar für einige gesundheitliche Aspekte vorteilhaft sei, könne bei geschwächten Nieren problematisch werden. "Es gibt da kein Modell, das auf jeden passt", erklärte Bethenny in Bezug auf die Empfehlungen ihrer Ärzte zu Nahrungsergänzungsmitteln. Daher solle man sich immer an den eigenen Arzt wenden und sich beraten lassen. Trotz der beunruhigenden Nachrichten versucht die Unternehmerin, Ruhe zu bewahren. "Im Moment ist das ein Schritt in die falsche Richtung", ordnete sie ihre aktualisierte Diagnose ein. "Ich habe ein bisschen Angst und mir ist übel, aber ich bleibe ruhig", gestand sie ihren Followern.

Die Diagnose kam für Bethenny überraschend, nachdem mehrere Bluttests immer wieder eine verringerte Nierenfunktion gezeigt hatten. Ihr Umfeld hatte sie damals gedrängt, zu einem Nierenspezialisten zu gehen – ein Termin, vor dem sie sich zunächst gesträubt hatte. Nun will sie unter der Betreuung ihres Nierenarztes bleiben und sich regelmäßig untersuchen lassen. "Es ist wichtig, diese Tests zu machen und am Ball zu bleiben, weil man andere Dinge finden könnte", betonte sie. Eine besondere Herausforderung für Bethenny ist das Thema Trinken: "Wasser ist das Wichtigste, sagte mein Arzt. Das macht mir Angst, weil ich immer dehydriert bin", räumte sie ein und versprach ihren Followern, künftig mehr Wasser zu trinken.

Getty Images Bethenny Frankel, Glamour "Women Of The Year Awards", 2024

Getty Images Bethenny Frankel, November 2024

