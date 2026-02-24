Hilary Duff macht ein pikantes Geständnis über ihr Sexleben

Hilary Duff (38) hat in einem neuen Interview überraschend offen über ihr Intimleben gesprochen. Die Schauspielerin, die derzeit ihr neues Album bewirbt, offenbarte gegenüber der Los Angeles Times, dass sie Sex erst in ihren Dreißigern wirklich verstanden habe. "Ich habe endlich das Gefühl, dass ich viel über Sex weiß", erklärte die 38-Jährige. Ihre Zwanziger seien dagegen eine Zeit des Ausprobierens gewesen, in der Intimität nicht immer angenehm war. "In meinen ganzen Zwanzigern war Sex nicht immer schön. Es gab so viel zu lernen. Jetzt verstehe ich es endlich", sagte Hilary. Die ehemalige Lizzie McGuire-Darstellerin führte diese Entwicklung auf mehr Selbstbewusstsein und Erfahrung zurück und fügte hinzu: "Vielleicht ist das eine Frauensache, aber ich bin noch nicht bereit, aufs Abstellgleis geschoben zu werden."

Hilarys neues Album "Luck … or Something" ist ihr erstes Album seit über einem Jahrzehnt. Die neuen Songs setzen sich mit Themen wie Liebe, Reife und Intimität auseinander. Besonders die Single "Roommates" sorgt für Gesprächsstoff, seit Hilary einen ersten Teaser veröffentlichte. In dem Song singt sie über sexuelle Begegnungen in einer Bar und heimliche nächtliche Treffen. "Ich will nur den Anfang, ich will nicht das Ende", heißt es im Refrain des Songs, in dem sie beschreibt, wie aus einst leidenschaftlichen Liebenden bloße Mitbewohner werden und sie sich selbst befriedigt, während ihr Partner sie kaum noch wahrnimmt. Die pikanten Lyrics ihres neuen Albums stehen in starkem Kontrast zu dem jugendfreundlichen Image, mit dem Hilary einst bekannt wurde.

Trotz der freizügigen Texte ist Hilary längst im Familienalltag angekommen. Die Musikerin ist inzwischen vierfache Mutter und teilt drei ihrer Kinder mit ihrem Ehemann Matthew Koma (38), den sie 2015 bei der Arbeit an ihrem Album "Breathe In. Breathe Out." kennengelernt hat. 2019 gaben sich die beiden in einer privaten Zeremonie in ihrem Zuhause in Los Angeles das Jawort. Tochter Banks, Tochter Mae und Nesthäkchen Townes wachsen bei dem Paar auf, dazu kommt Hilarys ältester Sohn Luca aus ihrer früheren Ehe mit Mike Comrie (45). Gegenüber dem Magazin People erzählte sie bereits, dass sie und Matthew mehrfach versucht hatten, getrennte Wege zu gehen, aber einfach nicht voneinander loskamen: "Wir wussten einfach, dass wir zusammengehören, weil wir es mehrmals getrennt versucht haben – aber das hat bei keinem von uns funktioniert." Heute verbindet die beiden nicht nur die gemeinsame Musik, sondern auch der Alltag mit ihren Kindern, während Hilary sich künstlerisch freier zeigt als je zuvor.

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024

Getty Images Hilary Duff im März 2023

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, Liebespaar