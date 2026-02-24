Guillermo del Toro plant Lovecraft-Hit mit Cameron & Cruise

Guillermo del Toro (61) arbeitet seit über zwei Jahrzehnten an einer Verfilmung des Science-Fiction-Horror-Klassikers "Berge des Wahnsinns" von H.P. Lovecraft – bislang ohne Erfolg. Der Regisseur begann laut Moviepilot bereits 2002 gemeinsam mit Co-Autor Matthew Robbins am Drehbuch zu schreiben, doch immer wieder schoben sich andere Projekte dazwischen. Mit an Bord des ambitionierten Projekts sind Regie-Legende James Cameron (71) und Star Tom Cruise (63), die als Produzenten fungieren sollten. Die literarische Vorlage aus dem Jahr 1936 erzählt von Forschern, die während einer Expedition in der Antarktis auf die Überreste einer uralten Zivilisation stoßen und mit mächtigen Wesen konfrontiert werden, die das menschliche Vorstellungsvermögen übersteigen.

Obwohl zwischenzeitlich sogar das Studio Universal eingestiegen war und in den 2010er Jahren ein fertiges Drehbuch vorlag, kam das Projekt nie in die Gänge. Universal stieg später aufgrund von Budget-Bedenken wieder aus, während Guillermo sich stattdessen Filmen wie "Pacific Rim" und seinem Oscar-prämierten Werk "Shape of Water" widmete. 2022 gab es noch einmal ein konkretes Lebenszeichen: Ein CGI-Test von Industrial Light and Magic zeigte ein Lovecraft-artiges Tentakelmonster in den Bergen. Doch auch danach passierte nichts – stattdessen realisierte Guillermo eine Verfilmung von "Frankenstein".

Inzwischen scheint Guillermo endgültig aufgegeben zu haben. In einem Interview erklärte er, dass "Berge des Wahnsinns" wohl auf seiner Bucket List bleiben werde. "Es ist zu gewaltig, zu verrückt, zu R-rated, schätze ich. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es nach 'Frankenstein' überhaupt noch machen will", sagte er gegenüber Collider. Die Schwierigkeit, Lovecrafts kosmischen Horror auf die Leinwand zu bringen, liegt auch in der Natur des Materials selbst: Das allmähliche Abdriften in den Wahnsinn aufgrund unfassbarer Gott-Kreaturen lässt sich nur schwer filmisch umsetzen, ohne einen komplett psychedelischen Streifen zu drehen.

Getty Images James Cameron und Guillermo del Toro

Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Imago Jacob Elordi und Mia Goth in einer Szene aus "Frankenstein" (2025) in Los Angeles