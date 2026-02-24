Drama am Set: Richard Harris hasste Co-Star Julie Andrews

Am Set des Missionarsdramas "Hawaii" in den 1960er-Jahren krachte es gewaltig zwischen Richard Harris (†72) und Julie Andrews (90). Der spätere Dumbledore-Darsteller konnte die berühmte "Mary Poppins"-Ikone offenbar überhaupt nicht ausstehen – und hielt mit seiner Abneigung nicht hinter dem Berg. Wie in seiner Biografie "Richard Harris: The Biography" festgehalten wird, wählte Richard gegenüber dem Biografen Michael Feeney Callan angeblich drastische Worte: "Ich habe selten, wenn überhaupt, so viel Hass für jemanden empfunden. Sie war herablassend und gemein."

Er schilderte, Julie habe während der Dreharbeiten immer wieder leise mit dem Regisseur George Roy Hill getuschelt: "Ich bin sicher, sie hat gemerkt, wie viel Spaß ich hatte, und ich glaube, das hat sie geärgert. Sie sagte dann immer leise und verschwörerisch etwas zum Regisseur und ich rief: 'Hast du was gesagt, Jules?'" Zoff mit seinen Co-Stars war für den Iren allerdings kein Fremdwort. Richard legte sich nach eigenem Bekunden auch mit anderen an, unter anderem mit Kirk Douglas (†103) beim Thriller "Kennwort: Schweres Wasser", wie Far Out Magazine berichtet.

Julie reagierte Jahre später bemerkenswert gelassen. Im Gespräch mit dem Sydney Morning Herald sagte die Schauspielerin viele Jahre später über Richards Verhalten am "Hawaii"-Set: "Ich denke, er hat damals wahrscheinlich ziemlich viel Bier getrunken. Es könnte einfach daher gekommen sein." Als die Reporterin Anna Funder anmerkte, er hätte sich einem erfolgreichen, männlichen Kollegen gegenüber wohl kaum so verhalten, entgegnete Julie: "Ich schätze, da haben Sie recht." Richard starb 2002 und konnte deshalb nicht für den dritten Harry Potter-Film zurückkehren. Julie dagegen ist noch immer aktiv und war zuletzt als Erzählerstimme Lady Whistledown in der Netflix-Hitserie Bridgerton zu hören.

