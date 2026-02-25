Wu-Tang Clan trauert: Oliver Grant ist mit 52 verstorben

Oliver "Power" Grant, Gründungsmitglied der legendären Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan, ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht machte jetzt sein Bandkollege Method Man (54) über die sozialen Medien öffentlich. In einem berührenden Instagram-Beitrag bestätigte der Rapper den Tod seines langjährigen Weggefährten und postete dazu ein gemeinsames Foto der beiden. "Paradies, mein Bruder, gute Reise. Bruder, mir geht es nicht gut", schrieb Method Man zu dem Bild und verabschiedete sich damit von seinem verstorbenen Freund.

Weitere Details zu den Todesumständen oder der genauen Todesursache sind bisher nicht bekannt. Die Nachricht von Olivers Tod erschüttert Fans der Hip-Hop-Legende auf der ganzen Welt, die nun um das Gründungsmitglied der Gruppe trauern. Unter dem Beitrag des Musikers sammeln sich zahlreiche Nachrichten von Fans, die ihr Beileid bekunden. "Ruhe in Frieden, Power", "Danke, Power. Wu-Tang für immer" und "Verdammt, er war so ein brillanter, charismatischer und cooler Typ. Ruhe in Frieden, Power", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Oliver war einer der Gründer von Wu-Tang Clan, einer der einflussreichsten Hip-Hop-Gruppen aller Zeiten. Die Formation aus New York revolutionierte in den 1990er Jahren die Rap-Musik und prägte das Genre nachhaltig. Method Man, der mit bürgerlichem Namen Clifford Smith heißt, gehört ebenfalls zu den bekanntesten Mitgliedern der Gruppe und startete neben seiner Arbeit mit Wu-Tang Clan auch eine erfolgreiche Solo-Karriere. Die enge Verbundenheit der Bandmitglieder untereinander war stets ein Markenzeichen der Gruppe, was sich auch in Method Mans emotionalem Abschiedspost widerspiegelt.

Anzeige Anzeige

Imago Oliver "Power" Grant, Gründungsmitglied der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan

Anzeige Anzeige

Instagram / methodmanofficial Method Man und Oliver Grant

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Power Grant, September 2019