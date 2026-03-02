Tod mit 52: Daran starb Wu-Tang-Clan-Mitgründer Oliver Grant

Die Familie des Wu-Tang-Clan-Mitgründers Oliver Grant hat nun die Todesursache des Musikers bekanntgegeben. Wie seine Angehörigen gemeinsam mit dem Hip-Hop-Kollektiv gegenüber dem Magazin Rolling Stone mitteilten, starb Oliver am 23. Februar im Alter von 52 Jahren nach einem "mutigen und entschlossenen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs". "Ein wahrer Kämpfer bis zum Schluss – er war umgeben von seiner Mutter, seinen Kindern, seiner Familie und seinen engsten Freunden", hieß es in dem Statement. Der unter seinem Künstlernamen "Power" bekannte Geschäftsmann war die treibende Kraft hinter dem Erfolg der legendären Hip-Hop-Gruppe und produzierte alle Alben des Kollektivs.

In ihrem Nachruf würdigten Olivers Familie und die Wu-Tang Clan-Mitglieder seinen außergewöhnlichen Werdegang und Einfluss. "Von diesen Straßen aus stieg er auf und wurde zu einer visionären Kraft, einer Säule der Wu-Tang-Familie und einem globalen Architekten der Kultur", schrieben sie. Besonders betonten sie: "Es war die Ehre seines Lebens, seine Liebe, Weisheit und Brillanz in seine Familie und seine Gemeinschaft einfließen zu lassen. Sein Einfluss war einzigartig, es wird niemals jemanden geben, der seinen Platz einnehmen kann." Nach Bekanntwerden der Todesnachricht hatten bereits zahlreiche Wu-Tang-Mitglieder wie Method Man (55), RZA und Raekwon (56) ihrer Trauer in den sozialen Medien Ausdruck verliehen.

Oliver wuchs in den Park Hill Sozialwohnungen auf Staten Island in New York auf, wo auch mehrere seiner späteren Wu-Tang-Kollegen ihre Jugend verbrachten. Als Jugendfreund von RZA spielte er eine entscheidende Rolle dabei, die Wu-Tang Clan von einer kleinen Rap-Crew aus Staten Island zu einem globalen Kulturphänomen zu machen. Er war maßgeblich an der Gründung von Wu Wear beteiligt, einer der ersten von Künstlern selbst betriebenen Streetwear-Marken im Hip-Hop. "Alles, was wir gelernt haben, war harte Schule. Man findet es heraus, während man vorangeht", erklärte Oliver in einem Interview mit "Passion of the Weiss" im Jahr 2011 über die Anfänge. Seine Familie schloss ihr Statement mit den Worten: "Power wird immer geliebt werden, und sein Vermächtnis wird für immer bleiben" und dem Zitat "Größe ist nicht das, was du hast, sondern das, was du gibst".

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Power Grant, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Wu-Tang Clan bei einer Pressekonferenz, 2014

Anzeige Anzeige