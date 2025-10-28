Als Managerin: Eva Ries bekam von diesem Mega-Star Drogen

Eva Ries, ehemalige Managerin des ikonischen Wu-Tang Clans, hat in einem Interview mit Bild spannende Einblicke in ihre außergewöhnliche Karriere gegeben. Die Deutsche, die einst bei ihrer Hochzeitsreise nach Hawaii erstmals die Musik der Rap-Legenden hörte, offenbarte dabei überraschende Details – inklusive einer Anekdote über keinen Geringeren als Sänger Lenny Kravitz (61). Laut der Managerin soll der Musiker ihr einst kostenlos Drogen überlassen haben, die eigentlich für die Künstler bestimmt waren. "Es war klar, dass es nicht für mich, sondern für die Künstler war", erklärte Ries. Dies war jedoch nur eine von vielen Herausforderungen, die ihre Arbeit im Umfeld der Hip-Hop-Gruppe mit sich brachte.

Ries beschrieb weiter, wie schwierig es war, sich als weiße Frau in der damals männerdominierten und überwiegend afroamerikanischen Hip-Hop-Welt Respekt zu verschaffen. Doch mit Authentizität und Klarheit sicherte sie sich das Vertrauen der Rap-Stars. Ihre Aufgaben gingen dabei weit über das klassische Management hinaus – mal war sie für die Künstler Bewährungshelferin, mal Therapeutin. Sie war für den Clan sogar bereit, unkonventionelle Wege zu gehen: So suchte sie bereits vor einem Konzert nach Drogen und klopfte dabei unter anderem bei Marilyn Manson (56) und Lenny Kravitz an. Überraschend verriet sie außerdem, dass das Muttersein ihr bei den Rappern sogar eher Vorteile verschaffte und ihr Ansehen steigerte.

Lenny Kravitz selbst ist als Rock- und Soulsänger bekannt, dessen Name seit Jahrzehnten für große Hits und Erfolge steht. Über die Vorfälle mit ihm und dem Wu-Tang Clan äußerte er sich bisher nicht. Der Musiker, der oft durch seine Auftritte als charismatischer Einzelgänger und Multitalent auffällt, ist in der Öffentlichkeit für seinen zurückhaltenden Umgang mit Drogen bekannt. Privat steht bei Lenny, der Vater von Schauspielerin Zoë Kravitz ist, vor allem die Musik und familiäre Nähe zu seiner Tochter im Fokus. Es bleibt somit spannend, wie er auf die Aussagen von Ries reagieren wird – falls er sie überhaupt kommentieren möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / evaries_wutangisforever Eva Ries, Autorin und Ex-Managerin des Wu-Tang Clans

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Kravitz im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / evaries_wutangisforever Eva Ries mit dem Rapper Method Man, Mitglied des Wu-Tang Clans, 2007