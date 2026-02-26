Ron Duguay hat Krebs: Seine Familie startet Spendenaktion

Hockeylegende Ron Duguay (68) macht eine schwere Diagnose öffentlich: Der frühere NHL-Star kämpft gegen Krebs im Stadium vier. Das bestätigten seine Familie und der frühere Profi selbst nun gegenüber der New York Post. Weil die Behandlungskosten aus dem Ruder laufen, haben seine Töchter eine Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet, um rund 26.000 Dollar für die Therapien zu sammeln. Ron pendelt dafür regelmäßig zwischen seinem Wohnort in Florida und Orange County in Kalifornien, wo seine beiden Töchter leben und ihn bei den Behandlungen unterstützen. An seiner Seite ist auch seine Partnerin, die frühere Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin (62).

Auf der GoFundMe-Seite schildert Tochter Shay, wie sehr die Krankheit den Alltag des Kanadiers verändert hat. "Wegen seines Krebses konnte er nicht mehr so arbeiten, wie er es normalerweise tun würde", schreibt sie und berichtet, dass eine frühere Behandlung in Florida beinahe sein Leben gekostet habe. Daraufhin holten sie und ihre Schwester den ehemaligen Eishockey-Star nach Orange County, wo er nun alle zwei Wochen zur weiteren Versorgung einfliegen muss.

In dem Aufruf ist von hohen Ausgaben für Flüge, medizinische Behandlungen, Nahrungsergänzungsmittel und zahlreiche ganzheitliche Ansätze die Rede. Die Familie prüft zudem zusätzliche, teure Therapieoptionen außerhalb der USA, um ihm nach eigenen Angaben "die bestmögliche Chance" zu geben. Ron selbst sagt im Gespräch mit der New York Post, er finde es "extrem schwer, um Geld zu bitten", habe die Initiative aber seinen Töchtern überlassen.

Imago Ron Duguay bei den 71. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, Juni 2017

Getty Images Ron Duguay und Sarah Palin in Alaska, Juli 2022

