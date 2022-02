Hat Sarah Palin (57) einen neuen Mann an ihrer Seite? 31 Jahre lang war die ehemalige Gouverneurin von Alaska mit ihrer Jugendliebe Todd verheiratet gewesen. Doch im August 2019 reichte der 57-Jährige schließlich die Scheidung ein. Seiner Frau erzählte der Unternehmer damals nicht persönlich von seinem Vorhaben. Die Politikerin erfuhr per Mail von der Trennung. Doch nun soll die Republikanerin wieder frisch verliebt sein. Angeblich soll Sarah den einstigen Profi-Eishockeyspieler Ron Duguay (64) daten.

Wie The Sun nun berichtete, wurden die 57-Jährige und ihr Begleiter vergangene Woche zusammen in einem New Yorker Restaurant gesehen. Auch Fotos des vermeintlichen Paares während des gemeinsamen Abendessens tauchten wenig später auf und brachten die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Doch die öffentliche Meinung, ob Sarah und Ron wirklich in einer Beziehung sind, geht deutlich auseinander. Während Page Six erfahren haben will, dass sich die fünffache Mutter und der Kanadier bereits seit vergangenem Jahr annähern, berichtete People erst vor wenigen Tagen, dass die beiden nur Freunde seien.

Bisher hat sich weder die Politikerin noch der zweifache Emmy Awards-Gewinner zu den Gerüchten geäußert. Allerdings gehen beide im Moment allein durchs Leben. Während Sarah erst seit 2020 Single ist, liegt Rons letzte Beziehung schon etwas länger zurück. Zwischen 1993 und 2013 war der 64-Jährige mit dem Supermodel Kim Alexis (61) verheiratet.

Getty Images Ron Duguay, ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler

ZUMA Press Wire / Zuma Press Sarah Palin, ehemalige Gouverneurin von Alaska

Getty Images Ron Duguay und Kim Alexis im März 2002

