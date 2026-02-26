Schneesturm: J.Lo verrät Details zur Geburt ihrer Zwillinge

Jennifer Lopez (56) hat am 22. Februar einen ganz besonderen Meilenstein gefeiert: Ihre Zwillinge Emme und Max sind 18 Jahre alt geworden und damit in den USA volljährig. Die Sängerin nutzte den Anlass, um auf Instagram mit einem emotionalen Video und rührenden Worten an die Geburt ihrer beiden Kinder zurückzudenken. In dem rund 50 Sekunden langen Clip teilt sie unzählige Erinnerungen aus 18 Jahren – von den ersten Babyfotos über Aufnahmen der Kleinkinder bis hin zu coolen Teenagerbildern. Dabei verrät Jennifer auch besondere Details über den Tag, an dem Emme und Max zur Welt kamen.

"Ihr wurdet mitten in der Nacht geboren, inmitten des größten, schönen Schneesturms, den New York seit Jahren gesehen hatte", schreibt die 56-Jährige zu dem Posting. Sie erinnert sich noch genau an die Fahrt ins Krankenhaus: "Ich erinnere mich, dass ich im Auto gefahren bin und aus dem Fenster sah, wo in dieser Nacht alles blinkte und weiß bedeckt war, als ich euch beide in meinem Bauch hielt für die letzten Augenblicke, bevor ich euch geboren habe." Dieser Moment habe sich "magisch" angefühlt. Jennifer schwärmt außerdem von ihren "großherzigen und liebevollen" Kindern, die sie zärtlich "Coconuts" und "Wunderzwillinge" nennt. "Liebe könne ihre Gefühle nie beschreiben", so die stolze Mutter.

Emme und Max stammen aus Jennifers Ehe mit Sänger Marc Anthony (57), mit dem sie von 2004 bis 2011 liiert und bis 2014 verheiratet war. Seit der Trennung zieht Jennifer ihre beiden Kinder alleine groß. "Ich war alleinerziehende Mutter, seit sie drei Jahre alt waren", erzählte sie im Januar gegenüber Entertainment Tonight. "Es gab viele Menschen, die in mein Leben getreten sind und wieder gegangen sind, aber eigentlich waren es immer nur wir drei", betonte die Musikerin. In ihrem Instagram-Post wiederholt sie diese besondere Bindung: "Es waren immer wir drei! Wir sind gemeinsam auf dieser Reise. Wir hatten immer einander zum Festhalten und als festen Halt inmitten jedes Schneesturms." Nun beginnt für die Zwillinge ein neues Kapitel – beide starten dieses Jahr ins College-Leben.

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026