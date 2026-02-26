Michael B. Jordan "angeekelt" nach Rassismus bei BAFTAs 2026

Michael B. Jordan (39) und sein Schauspielkollege Delroy Lindo waren bei den BAFTA Awards 2026 einem schockierenden Vorfall ausgesetzt. Während die beiden auf der Bühne standen, um eine Auszeichnung zu präsentieren, wurde aus dem Publikum heraus das N-Wort gerufen. Der Ausruf stammte von John Davidson, einem Gast mit Tourette-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die unwillkürliche verbale Tics verursacht. Wie die Daily Mail berichtet, reagierten beide Schauspieler in dem Moment nicht auf den Zwischenfall und entschieden sich bewusst dafür, ihm keine weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Quellen zufolge waren die Darsteller des Films "Sinners" jedoch angeekelt – sowohl von dem Gesagten als auch von den Versuchen der Organisatoren, den Vorfall herunterzuspielen.

Backstage soll es nach dem Eklat hektisch zugegangen sein. Wie Insider gegenüber der Daily Mail berichten, versuchten die Veranstalter den gesamten Abend über, Michael und Delroy davon zu überzeugen, dass der Ausbruch nicht beleidigend gewesen sei. "Einige Leute von Studio Canal versuchten es Michael, Lindo und Wunmi backstage zu erklären, aber sie waren nicht interessiert. Es ist wirklich nicht akzeptabel", zitiert die Zeitung eine Quelle. Die BBC entschuldigte sich später direkt bei Michael und den Beteiligten und betonte, dass man nicht glaube, dass John böse Absichten hatte. Der Schauspieler akzeptierte die Entschuldigung, doch Menschen in seinem Umfeld seien nicht vollständig überzeugt, dass der Kommentar keine rassistischen Untertöne hatte. BAFTA veröffentlichte ebenfalls ein Statement und entschuldigte sich "vorbehaltlos" bei allen Betroffenen.

Für Michael war es nicht das erste Mal, dass eine berufliche Erfahrung emotionale Spuren hinterließ. Nach seiner Rolle als Killmonger in Black Panther hatte der Schauspieler eine Therapie begonnen, weil ihn die düstere Figur auch nach Drehschluss nicht loslassen wollte. Trotz des Vorfalls bei den BAFTAs wollen er und Delroy laut Insidern konstruktiv nach vorne schauen. Sie hoffen, dass der Moment zu einem "lehrreichen Augenblick" werden kann und planen, ein Gespräch mit John zu führen. "Sie wollen, dass dies ein Moment sein kann, der uns vereint, anstatt uns weiter zu spalten", heißt es von einer Quelle. Beide Schauspieler möchten nicht, dass der Zwischenfall den Rest der Award-Saison und mögliche weitere Erfolge für "Sinners" überschattet.

Michael B. Jordan, Schauspieler

Michael B. Jordan bei den Oscars im März 2023

Michael B. Jordan im Jahr 2022

