Wieder vereint: Bad Bunny genießt Strandtage mit Ex Gabriela

Bad Bunny (31) und Gabriela Berlingeri sind offiziell wieder ein Paar – und zeigen ihr Liebescomeback jetzt vor traumhafter Kulisse in Australien. Der Rapper tourt aktuell durch Down Under. An seiner Seite: Gabriela, die für den Musiker ans andere Ende der Welt gereist ist. Fotos, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen die beiden bei einem entspannten Stranddate, wie sie gemeinsam am Wasser entlanglaufen und Zeit zu zweit genießen. Die Influencerin trägt dabei einen Bikini und kühlt sich im Meer ab, während Bad Bunny ganz lässig daneben bleibt. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich die Schnappschüsse im Eiltempo – für viele Fans ist damit klar: Die zwei sind endgültig zurück.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Hinweise gegeben, dass sich Bad Bunny und Gabriela wieder angenähert haben. Nun macht der Besuch in Australien das Liebescomeback unübersehbar. Die beiden nutzten wohl einen Off-Tag des Musikers, um gemeinsam an den Strand zu fahren und etwas Abstand vom Tourstress zu bekommen. Auf den Bildern wirken sie vertraut, scherzen miteinander und wirken komplett in ihrer eigenen Welt versunken. Fans kommentieren die Aufnahmen begeistert und freuen sich in den Kommentaren über das Reunion-Update des Promipaars.

Bad Bunny und Gabriela kennen sich schon seit mehreren Jahren und hatten ihre Beziehung lange eher privat gehalten, obwohl Fans das Paar regelmäßig bei Konzerten und im Alltag entdeckten. Nach ihrer Trennung waren die beiden zwar weiterhin gelegentlich gemeinsam unterwegs, doch offizielle Aussagen zu ihrem Beziehungsstatus gab es nicht. Vor Kurzem wurden sie etwa beim Dinner in Buenos Aires gesichtet, damals wirkte alles noch deutlich vorsichtiger. Nun scheint sich ihr Miteinander wieder sichtbar entspannt zu haben.

Imago Gabriela Berlingeri und Bad Bunny bei den Billboard Latin Music Awards 2021

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026