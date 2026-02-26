Matty Healy und seine Gabbriette knutschen bei Spaziergang

Matty Healy (36) und seine Verlobte Gabbriette Bechtel zeigten sich am vergangenen Samstag bei einem Spaziergang durch West Hollywood von ihrer verliebten Seite. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen den Frontmann von The 1975 und das Model, wie sie Händchen halten und sich küssen, während sie entspannt durch die Straßen Kaliforniens schlenderten. Für ihren Ausflug entschied sich Matty für einen lässigen Look mit weißem T-Shirt und heller Jeans, während Gabbriette in einem schwarzen Oberteil und einer Lederhose auftrat. Das Paar wirkte sichtlich vertraut miteinander und genoss die gemeinsame Zeit in der kalifornischen Sonne.

Wie Gabbriette erst kürzlich gegenüber dem Magazin Elle verriet, ist Leder zu einem festen Bestandteil ihres persönlichen Stils geworden. "Ich habe mich von der Liebe zu Punk und Leder weiterentwickelt, aber ich bin immer noch ein Leder-Mädchen", erklärte sie dem Magazin. Ihr Look habe sich mittlerweile zu klareren Linien und einem raffinierteren Stil entwickelt, doch die Liebe zum Material sei geblieben. Diese Entwicklung habe sich auch auf ihr Make-up ausgewirkt, das sie heute zurückhaltender gestalte als früher.

Matty und Gabbriette gaben ihre Verlobung im Juni 2024 bekannt, nachdem sie neun Monate zusammen gewesen waren. Wie The Sun berichtete, sollen die beiden bereits ein Hochzeitsdatum für Juli dieses Jahres festgelegt haben. Die große Zeremonie soll ebenfalls in Kalifornien stattfinden, wo das Paar offenbar viel Zeit miteinander verbringt. Für die Feier sollen Matty und Gabbriette bereits über 115.000 Euro für Flüge ausgegeben haben, um ihre engsten Freunde und Familienmitglieder zur Hochzeit zu bringen.

Getty Images Matty Healy, Sänger

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

Getty Images Matty Healy, Musiker