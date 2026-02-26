Prinzessin Estelles neue Geburtstagsfotos entzücken die Fans

Prinzessin Estelle von Schweden (14) feierte am 23. Februar ihren 14. Geburtstag, und zu diesem besonderen Anlass teilte der schwedische Palast zwei neue Hochglanzfotos der jungen Prinzessin. Eines der Bilder zeigt Estelle strahlend an der Seite ihres jüngeren Bruders Oscar, was bei den Fans für Begeisterung sorgte. Die Aufnahmen wurden über den offiziellen Instagram-Kanal des Palastes veröffentlicht und gewähren einen seltenen Einblick in das Leben der Teenagerin, die nach ihrer Mutter Kronprinzessin Victoria an zweiter Stelle der schwedischen Thronfolge steht.

Die Bilder sind eine willkommene Ausnahme, denn Estelles Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel (52), halten das Leben ihrer Kinder größtenteils von der Öffentlichkeit fern. Solche offiziellen Fotos zu besonderen Anlässen gehören zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen die Schweden ihre künftige Königin zu Gesicht bekommen. Die Veröffentlichung der neuen Aufnahmen zum Geburtstag ist damit zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, die von den Fans jedes Jahr sehnsüchtig erwartet wird.

Estelles Mutter Victoria wurde am 14. Juli 1977 als ältestes Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia (82) geboren. Ursprünglich als normale Prinzessin zur Welt gekommen, wurde sie 1980 durch eine parlamentarische Änderung des Thronfolgegesetzes anstelle ihres jüngeren Bruders Carl Philip zur schwedischen Thronfolgerin ernannt, wie Kurier berichtet. Estelles Vater Prinz Daniel arbeitete früher als Fitnesstrainer, bevor er 2010 in die königliche Familie einheiratete. Mit der Geburt von Estelle im Jahr 2012 rückte die kleine Prinzessin direkt hinter ihrer Mutter auf Platz zwei der Thronfolge und wird eines Tages voraussichtlich als Schwedens Königin regieren.

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle an ihrem 14. Geburtstag

The Royal Court of Sweden Die Familie der schwedischen Kronprinzessin im Sommer 2023

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle und Prinz Oscar an ihrem 14. Geburtstag