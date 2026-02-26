Nicht mehr sexy? Heidi Klum verlor Jobs wegen Babybauch

Heidi Klum (52) hat während ihrer langjährigen Karriere in der Modebranche auch negative Erfahrungen gemacht. Wie das Model jetzt in einem Interview mit dem Magazin Paper verriet, verlor sie einst einen Kunden, weil sie schwanger war. "Ich erinnere mich, dass ich einen Kunden hatte. Als ich schwanger war, wollten sie nicht mehr mit mir arbeiten", erklärte die 52-Jährige. Die Begründung sei gewesen, dass sie als werdende Mutter nicht mehr sexy wirke. Zudem habe sie es schwer gehabt, Designer zu finden, die bereit waren, ihren Babybauch einzukleiden. "Man sah damals nicht viele schwangere Frauen im Fernsehen", so Heidi. Sie selbst sei jedoch während aller vier Schwangerschaften in ihrer Show aufgetreten und stand vor der Herausforderung, dass Umstandsmode zu dieser Zeit nur schwer zu finden gewesen sei.

Die gebürtige Deutsche entwickelte deshalb im Jahr 2010 gleich zwei eigene Umstandsmode-Linien. "Ich verstecke mich nicht schwanger zu Hause. Ich stehe auf der Bühne, ich bin im Fernsehen, und es ist eine Show über Mode, ich brauche gute Sachen!", begründete sie ihre Entscheidung gegenüber dem Magazin. Ihre älteste Tochter Leni (21), die mittlerweile ebenfalls als Model arbeitet, sieht in der Branche einen "großen Wandel". Früher habe es in der Generation ihrer Mutter strengere Kriterien gegeben, denen man entsprechen musste. "Ich denke, viel hat sich jetzt verändert, und es hat vielen verschiedenen Menschen die Möglichkeit gegeben, in der Branche zu sein", erklärte die 21-Jährige.

Heidi Klum ist heute Mutter von vier Kindern: Ihre Tochter Leni kam 2004 zur Welt. Mit Sänger Seal (63) bekam Heidi dann ihre Söhne Henry und Johan sowie ihre Tochter Lou. Erst kürzlich sprach Heidi in einem Bild-Interview mit ihren zwei Ältesten, Leni und Henry, über ihre Familiendynamik. "Wir sind supereng. Auch wenn die Kinder inzwischen ausgezogen sind. Vorher war das Haus so laut. Jetzt ist es still. Es ist schwer für mich, die Kinder gehen zu lassen", verriet sie. Dabei fand Henry besonders rührende Worte für seine Mutter: "Für uns Kinder ist sie nicht Heidi Klum, sondern unsere Mommy. Wir lieben sie über alles."

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025