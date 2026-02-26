Das würde Heidi Klum an ihrem Körper gerne retuschieren

Heidi Klum (52) gewährt in ihrer Doku "On & Off the Catwalk" ehrliche Einblicke hinter die Kulissen der Modelwelt – und spricht dabei überraschend offen über vermeintliche Makel an ihrem Körper. Während eines Fotoshootings, das in der zweiteiligen Doku zu sehen ist, verrät das Model, ob es Dinge gibt, die sie an sich stören und ob bei ihren Aufnahmen herumgetrickst wird. "Ich habe kein Problem mit meinem Alter. Die Falten im Gesicht finde ich okay. Aber wenn ich etwas runtergehe, die Falten auf meinen Händen würde ich retuschieren", erklärt Heidi lachend vor der Kamera. Mit dieser Aussage zeigt sie sich von einer ungewohnt verletzlichen Seite und gibt zu, dass auch sie kleine Unsicherheiten hat.

Auch als bei dem Fotoshooting die Kleidung nicht perfekt sitzt, bleibt das Model entspannt. Statt hektisch zu kaschieren, nimmt sie es gelassen, spricht transparent über Retusche und zeigt, wie ein professioneller Set-Alltag wirklich aussieht. Dass der Rock nicht ganz schließt, kommentiert sie ohne Aufhebens und fängt direkt an zu schlemmen. Sie verrät in der Doku, dass sie seit dem vergangenen Jahr etwas zugenommen habe. Statt sich davon aus der Ruhe bringen zu lassen, zeigt sie sich gelassen und genießt das Essen weiter – ein selbstbewusstes Statement gegen unrealistische Körperideale.

In der Doku thematisiert Heidi auch ihre Wechseljahre und die damit verbundenen körperlichen Veränderungen. Die vierfache Mutter stellt klar, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt, auch wenn sich ihr Körper verändert hat. Heidi ist seit 2019 mit Tom Kaulitz (36) verheiratet und beweist immer wieder, dass sie trotz ihres Lebens in der Öffentlichkeit authentisch bleiben möchte. Mit ihrer offenen Art macht sie vielen Frauen Mut, zu ihrem Körper zu stehen – unabhängig vom Alter oder der Lebensphase.

Getty Images Heidi Klum bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles

Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025