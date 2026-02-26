Olympiasiegerin begeistert von Zara Larssons viralem Gruß

Eiskunstläuferin Alysa Liu hat bei der Exhibition Gala der Olympischen Winterspiele 2026 eine atemberaubende Performance zu dem Song "Stateside" von Zara Larsson (28) und Pink Pantheress aufs Eis gelegt. Nachdem die 20-Jährige zuvor die Goldmedaille in der Kür gewonnen und damit als erste US-Amerikanerin seit 2002 den Titel im Damen-Eiskunstlauf geholt hatte, zeigte sie bei der Gala ihr neues Programm zu genau diesem Track. Dass Zara ihr daraufhin einen Gruß in einem TikTok-Video sendete, begeisterte Alysa sichtlich. "Wow, ich liebe das", sagte die Sportlerin im Gespräch mit E! News, als sie das Video zum ersten Mal sah, und betonte, dass die positive Reaktion "alles" für sie bedeute.

Für Alysa ist die Verbindung zwischen Musik und Bewegung auf dem Eis essenziell. "Ich kann solch großartige Programme nur machen, weil ihre Songs so großartig sind", erklärte sie. Musik und die Bewegung ihres Eislaufens gingen für sie "Hand in Hand". Seit ihrem Comeback im Jahr 2024, nachdem sie 2020 im Alter von nur 16 Jahren ihre Karriere zunächst beendet hatte, fühle sie sich auf dem Eis deutlich wohler. "Ich mache wirklich einfach das, was ich tun möchte, und ich bin selbstbewusster", sagte Alysa über ihre Rückkehr zum Leistungssport.

Zara, die mit ihrem fünften Studioalbum "Midnight Sun" international für Furore sorgte, hat mit ihrer Musik längst Fans weit über die Popszene hinaus erreicht. Das Album, das als energiegeladene Kombination aus Eurodance, schwedischem Pop und Trance gilt, zeigt die Vielseitigkeit der Sängerin. Dass ihre Musik nun auch die Kür einer frischgekürten Olympiasiegerin untermalt, zeigt, welche Rolle Zaras Songs im Leben ihrer Fans spielen.

Getty Images Zara Larsson, Musikerin

Getty Images Alysa Liu bei der Siegerehrung in Mailand mit ihrer Olympiagoldmedaille im Eiskunstlauf

Imago Zara Larsson bei den MTV Video Music Awards 2025

