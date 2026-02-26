Nach Verlust der Titel: So wird Ex-Prinz Andrew nun genannt

Andrew Mountbatten Windsor (66) hat seine königlichen Titel und die Anrede "His Royal Highness" verloren – doch wie wird der Bruder von König Charles III. (77) nun angesprochen? Laut der britischen Zeitung The Sun sollen die Angestellten in seinem neuen Zuhause angewiesen worden sein, den 66-Jährigen künftig mit "Sir" anzusprechen. Andrew wird auf Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen in der Grafschaft Norfolk leben, wo ihm lediglich zwei Bedienstete zur Verfügung stehen werden: ein Koch und ein Kammerdiener. "Er wird in Marsh Farm einen eigenen Koch und Kammerdiener bekommen, was einen Rückschritt gegenüber dem Luxus bedeutet, den er zuvor genossen hat", verriet ein Insider der Zeitung.

Der Unterschied zu Andrews bisherigem Leben in der Royal Lodge könnte kaum größer sein. Dort arbeiteten noch Kammerdiener, Köche, Butler, Hausmädchen und Reinigungskräfte für ihn und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Wie die Daily Mail berichtete, wurden die Angestellten der Royal Lodge im Zuge des erzwungenen Umzugs zu großzügigen Konditionen entlassen. Die meisten standen kurz vor dem Rentenalter und hatten kein Interesse, mit ihrem in Ungnade gefallenen Chef nach Norfolk umzuziehen. Die beiden neuen Bediensteten für Marsh Farm müssen noch rekrutiert werden.

Derzeit wohnt Andrew vorübergehend in der Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen, dem früheren Ruhesitz seines verstorbenen Vaters Prinz Philip (†99). Dort leisten ihm nur Polizei- und Sicherheitskräfte sowie seine sieben Hunde Gesellschaft. Seine Ex-Frau Sarah, mit der Andrew zwei Kinder hat, wird nach dem Umzug nicht dauerhaft an seiner Seite bleiben. Während sein neues Zuhause Marsh Farm noch renoviert wird, hält sich der 66-Jährige in der Wood Farm auf – einem Ort, der ihn an seinen Vater erinnert, der 2021 im Alter von 99 Jahren verstarb.

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025