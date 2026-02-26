Entführung: Überlebenschancen von Nancy Guthrie sinken stark

Anfang Februar wurde Savannah Guthries (54) Mutter Nancy entführt. Seitdem tut die Moderatorin alles dafür, dass ihre Mama nach Hause kommen kann – bisher ohne Erfolg. Und die Aussichten scheinen sich zu verdüstern. Der ehemalige US-Marshal Spencer Coursen erklärt in der Show "Drop Dead Serious", dass die Überlebenschancen von Entführungsopfern um etwa 90 Prozent sinken, wenn die Entführer den Standort wechseln. "Wenn eine Entführung am ersten Ort versucht wird, hat man eine Überlebenschance von 90 Prozent. Sobald man an einen zweiten Ort gebracht wird, sinkt die Überlebenschance auf zehn Prozent, weil man den Entführern jetzt die Kontrolle überlassen hat, ihnen Zeit und Optionen gegeben hat", meint der Experte.

Wo sich Nancy aktuell befindet, ist nach wie vor nicht bekannt. Dass ihre Mutter schon längst verstorben sein könnte, ist auch Savannah bewusst. Die Journalistin veröffentlichte ein Video bei Instagram, in dem sie sich mit emotionalen Worten an die Entführer wandte. Darin erklärte sie, dass sie trotz allem darauf hoffe, ihre Mama wiederzusehen: "Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde und jede lange Nacht seitdem waren eine Qual, weil ich mir Sorgen um sie mache, um sie fürchte, mich nach ihr sehne und sie vor allem vermisse." Zudem bot Savannah den Personen, die ihre Mutter mitnahmen, Lösegeld an, auch wenn danach wohl nicht verlangt wurde: Die 54-Jährige bot den Entführern über 800.000 Euro im Austausch für ihre Mutter.

Der Entführungsfall von Nancy könnte kaum mysteriöser sein. Die Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln, welche Gründe hinter dem Vorfall stecken. Zuletzt wurde die 84-Jährige am 31. Januar gesehen, als sie bei ihrem Zuhause in Tucson, Arizona, abgesetzt wurde. Am nächsten Tag wurde sie als vermisst gemeldet. In der Zwischenzeit konnten Aufnahmen der Türkamera ausgewertet werden, die in der betreffenden Nacht einen maskierten Mann vor dem Haus zeigen. Es bestand der Verdacht, dass Nancy im Zuge eines missglückten Einbruchs entführt wurde, was bisher aber nicht bestätigt wurde. Obwohl DNA der Täter am Tatort gefunden wurde, ist die Identität aktuell noch nicht geklärt.

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026