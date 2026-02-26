Winnie Harlow kritisiert ANTM: Showgewinn brachte ihr nichts

Winnie Harlow (31) gehört zu den erfolgreichsten Models, die jemals bei "America's Next Top Model" mitgemacht haben – doch in der neuen Netflix-Dokumentation "Reality Check: Inside America's Next Top Model" fehlt sie fast komplett. Die kanadische Schönheit, die 2014 unter ihrem bürgerlichen Namen Chantelle Brown-Young antrat und den sechsten Platz belegte, schrieb Geschichte als erstes Model mit Vitiligo, das bei der Victoria's Secret Fashion Show lief. Außerdem hat sie für Marken wie Fendi, Marc Jacobs (62), Tommy Hilfiger (74) und Steve Madden (67) gearbeitet. In der Dokumentation, die jetzt auf Netflix läuft, ist sie jedoch nur in alten Ausschnitten aus ihrer Zeit bei der Show zu sehen – ein Interview gab sie nicht.

Dass Winnie nicht an der Doku teilnahm, könnte mit ihrer kritischen Haltung gegenüber der Sendung zusammenhängen. Bereits im Mai 2018 hatte sie in der Talkshow "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (57) deutliche Worte gefunden: "Ich habe wirklich erst nach der Show angefangen, weil die Show nichts für meine Karriere getan hat. Sie tut realistisch gesehen nichts für die Karriere eines Models." Auf Instagram ergänzte sie damals, dass niemand sie nach der Teilnahme buchen wollte. "Nach der Show wollte mich niemand buchen und keine Agentur wollte mich unter Vertrag nehmen wegen des Reality-TV-Stigmas", erklärte sie im Dezember 2018. Erst als sie ihre Karriere in Europa aufbaute und Partnerschaften mit Marken wie Desigual einging, wurde sie in der Modewelt ernst genommen.

Dass Winnie heute nur selten über ihre ANTM-Vergangenheit spricht, begründete die Laufstegschönheit ebenfalls offen. Sie wolle ehrlich sein, aber niemandes "Imperium schlechtreden" und außerdem keine falschen Hoffnungen bei Nachwuchsmodels wecken. "Ich möchte nicht, dass Mädchen denken, es sei ein Karrieresprungbrett, nur weil ich dabei war", stellte sie auf Instagram klar und riet stattdessen dazu, schlichte Sedcard-Fotos zu machen und sich bei seriösen Agenturen zu bewerben. Show-Host Tyra Banks (52) reagierte damals in der Talkshow "Watch What Happens Live" gelassen auf die Kritik und erklärte, sie habe "nichts als Liebe" für Winnie und alle früheren Kandidatinnen. Die Designerin und Moderatorin betonte, sie sehe alle Ex-Teilnehmerinnen noch immer als ihre "Babys" – auch jene, die sich später kritisch äußern.

Getty Images Winnie Harlow im Oktober 2024

ActionPress Winnie Harlow beim Paris-Hilton-Konzert in Hollywood

Getty Images Tyra Banks im Mai 2024