Nicki-Minaj-Witz: Cardi B soll am SNL-Set ausgerastet sein

Bei der 1.000. Ausgabe von Saturday Night Live soll es am 31. Januar hinter den Kulissen zu dramatischen Szenen gekommen sein. Cardi B (33) war als Musikgast für die Jubiläumsshow gebucht und bereitete sich gerade auf ihren Auftritt vor, als die Moderatoren der Show-Rubrik "Weekend Update" ihre Witze für die anstehende Probe durchgingen. Wie Insider gegenüber dem Promi-Portal TMZ berichten, soll die Rapperin dabei einen Scherz über ihre Kollegin Nicki Minaj (43) mitbekommen haben – und völlig die Fassung verloren haben. Der Witz soll sich auf Nickis angebliche Verbindung zur MAGA-Bewegung bezogen haben, laut den Quellen hatte er eigentlich nichts mit Cardi selbst zu tun.

Dennoch eskalierte die Situation offenbar rasend schnell. Die "Bodak Yellow"-Interpretin soll derart wütend geworden sein, dass sie gedroht habe, die Show zu verlassen. Laut den Insidern warf sie ihr Handy gegen einen Monitor hinter der Bühne. Die Situation spitzte sich weiter zu, als Cardi angeblich in das Büro der Produzenten stürmte und dort so heftig auf einen Bildschirm einschlug, bis dieser kaputtging. Der zerstörte Screen musste vor Beginn der Generalprobe ersetzt werden, berichten die Quellen weiter. Die Crew vor Ort sei durch den Vorfall stark verunsichert gewesen, einige hätten sogar Angst gehabt. Der umstrittene Witz über Nicki wurde letztlich aus der Show gestrichen.

Der Grund für Cardis heftige Reaktion könnte in der seit Jahren andauernden Fehde zwischen den beiden Rapperinnen liegen. Die "Bodak Yellow"-Interpretin soll sich vor allem daran gestört haben, dass Nicki in der Vergangenheit ihre Kinder in sozialen Medien ins Visier genommen haben soll. Cardi ist Mutter von zwei Kindern und hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Sowohl das Management der frisch getrennten Rapperin als auch die Verantwortlichen von "Saturday Night Live" haben sich bislang nicht zu dem angeblichen Vorfall geäußert.

IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Nicki Minaj im Mai 2024

Getty Images Cardi B im Juli 2025