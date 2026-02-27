Motsi Mabuse feiert 16 Jahre Liebesglück mit ihrem Evgenij

Motsi Mabuse (44) hält ihr Privatleben normalerweise streng unter Verschluss, doch kürzlich machte die Let's Dance-Jurorin eine Ausnahme und teilte besonders intime Einblicke mit ihren Fans. Auf Instagram postete die 44-Jährige eine Reihe ungeschminkter Kuschelfotos, auf denen sie schwer verliebt auf dem Schoß ihres Ehemannes Evgenij Voznyuk sitzt. Dazu schrieb Motsi: "Wenn man eines Tages aufwacht und merkt, dass man schon seit etwa 16 Jahren Zeit miteinander verbringt und die Gesellschaft des anderen immer noch genießt." Mit ihrem ukrainischen Mann, der ebenfalls professioneller Tänzer ist, hat Motsi nicht nur eine gemeinsame Tochter, sondern das Paar verbindet auch eine besonders tiefe Verbindung, die sie in dem Post auf emotionale Weise beschreibt.

In ihrer rührenden Liebeserklärung schwärmte die Tänzerin weiter von ihrem Ehemann: "Er ist einfach, ehrlich gesagt, meine menschliche Batterie. Klingt vielleicht nicht romantisch, aber es ist der einzige Ort, an dem ich wirklich Kraft tanken kann." Die emotionalen Worte kamen nicht nur bei Evgenij gut an, sondern berührten auch zahlreiche Fans. In den Kommentaren unter dem Post feierten Social-Media-Nutzer die beiden mit Sätzen wie "So schön", "Für immer Liebe" oder "Das kann niemand ersetzen". Andere gratulierten zu der beständigen Verbindung: "Haltet eure Liebe ganz fest, das Leben ist nicht immer toll", hieß es unter anderem unter dem Beitrag.

Motsi und Evgenij gelten seit mehr als zehn Jahren als unzertrennliches und eingespieltes Team. Die beiden haben gemeinsam eine Tanzschule und ziehen ihre Tochter groß. Dass Motsi öffentlich über ihre Gefühle spricht, ist äußerst selten – umso bedeutsamer sind solche Momente für ihre Fans. Schon in der Vergangenheit hat die Jurorin gelegentlich ihre Wertschätzung für ihren Ehemann zum Ausdruck gebracht und dabei seine Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Loyalität gelobt. Die aktuellen Kuschelfotos zeigen einmal mehr, dass die Liebe zwischen den beiden auch nach so vielen gemeinsamen Jahren nichts an Intensität verloren hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk bei der United Hearts Gala 2020 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im ultrakurzen Kleid

Anzeige