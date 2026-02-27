Marco Reus und Scarlett erwarten ihren dritten Nachwuchs

Marco Reus (36) und Scarlett Gartmann-Reus (32) haben eine freudige Nachricht zu verkünden: Das Ehepaar erwartet sein drittes gemeinsames Kind. Scarlett teilte die Schwangerschaft jetzt auf Instagram mit ihren Fans und postete einen süßen Clip, in dem sie mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern im Garten zu sehen ist. Im Mittelpunkt des Videos steht dabei ihr Babybauch, der von der ganzen Familie liebevoll gestreichelt wird. "Unsere Familie wächst. Baby Nummer drei ist auf dem Weg", schrieb die Influencerin und Dressurreiterin stolz auf Englisch zu dem Post. Auch Marco teilte den glücklichen Moment mit seinen Followern und ließ sie an der Vorfreude auf das dritte Kind teilhaben.

Die Reaktionen auf die Babyankündigung ließen nicht lange auf sich warten. In Windeseile sammelten sich zahlreiche Glückwünsche unter den Beiträgen des Paares. Unter anderem kommentierte Lina Kimmich, die mit Fußballer Joshua Kimmich (31) verheiratet ist und selbst vierfache Mutter ist, Scarletts Post mit einem Herzen. "Wie wundervoll! Glückwunsch", gratulierte auch Anna Adamyan (29). Die Familie lebt seit dem Sommer 2024 in Kalifornien, nachdem Marco von Borussia Dortmund zum US-amerikanischen Verein Los Angeles Galaxy gewechselt war. In einem Interview mit Gala sprach Scarlett offen über ihren neuen Lebensabschnitt an der Westküste: "Ich bin direkt in verschiedene Mom-Groups gegangen, habe an Sportkursen teilgenommen und die deutsche Community kennengelernt. Man muss sich darauf einlassen, dann fällt es leicht, Anschluss zu finden."

Bereits vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Marco trotz seines Wechsels zu Los Angeles Galaxy enge Verbindungen zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund pflegte. Schon während seiner aktiven Karriere in den USA sollte er als Markenbotschafter des Vereins auftreten und zum Gesicht von Borussia auf internationalen Veranstaltungen werden. Besonders der asiatische Markt galt damals als Schwerpunkt, da Marco dort eine enorme Popularität genoss und für seinen Verein gezielt repräsentieren sollte. Auch Scarlett sprach in diesem Zusammenhang offen über das Familienleben in Kalifornien. Gegenüber dem Magazin hatte die zweifache Mutter verraten: "Das war erst mal eine Umstellung – aber eine, die wir sehr genießen."

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus mit ihren zwei Töchtern

Imago Marco Reus und Scarlett Gartmann im Dezember 2019

Imago Marco Reus, Fußballer