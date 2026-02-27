Trotz "All's Fair"-Debakel: Kim K plant wohl nächste Serie

Kim Kardashian (45) lässt sich von ihrem jüngsten Serien-Desaster offenbar nicht bremsen: Nach dem Flop der Anwaltsserie "All's Fair" mit einer vernichtenden 0-Prozent-Wertung bei Rotten Tomatoes soll der Realitystar schon am nächsten TV-Coup arbeiten. Wie Page Six berichtet, steht Kim offenbar in engem Austausch mit Erfolgsproduzent Ryan Murphy (60), mit dem sie bereits für American Horror Story: Delicate und eben "All's Fair" vor der Kamera stand. Die beiden planen demnach eine Serie rund um die Person der Beauty Brokerin Melinda Farina, die vermögende Kundschaft mit den exklusivsten Schönheitschirurgen zusammenbringt. Noch ist offen, welche Rolle Kim in dem Projekt übernehmen könnte – als Hauptdarstellerin scheint sie jedoch für viele gesetzt.

Die neue Serie soll sich um das Leben von Melinda Farina drehen, die in der Beauty-Branche als "Beauty Brokerin" bekannt ist und für ihren exklusiven Service rund 750 Dollar pro Beratungsstunde verlangen soll. Sie erklärt ihren Klienten komplizierte Fachbegriffe, prüft Behandlungspläne und vermittelt sie an die passenden Ärzte für Facelifts, Nasenkorrekturen oder andere Eingriffe. Zu ihrem Kundenkreis soll unter anderem Schauspielerin Gwyneth Paltrow (53) gehören. Dass Kim als Hauptrolle für dieses Projekt im Gespräch ist, liegt nahe, schließlich sieht sie der Beauty Brokerin ziemlich ähnlich. Denkbar sei aber auch ein anderer Part vor oder hinter der Kamera.

Für Ryan passt das geplante Format perfekt in seine bisherige TV-Welt: Der Produzent widmete sich bereits in "Nip/Tuck" den dunklen Seiten der Schönheitschirurgie und setzt sich auch in neueren Shows wie "Beauty" immer wieder mit dem Streben nach äußerer Perfektion auseinander. Kim und ihre berühmte Familie kennen das Thema aus nächster Nähe: Mutter Kris Jenner (70) ließ ihr viel diskutiertes Lifting von Steven Levine durchführen – übrigens einer der Ärzte, mit denen auch Beautyprofi Melinda gerne arbeitet. Nach Kris' Bekanntmachung soll die Nachfrage nach dessen Behandlungen regelrecht explodiert sein. Kim selbst hat sich in den vergangenen Jahren von der reinen Reality-Queen immer stärker Richtung Schauspiel und Serienstoffe bewegt und durch Projekte mit Ryan einen neuen Karriereweg eingeschlagen, auch wenn "All's Fair" bei Kritikern zuletzt alles andere als gut ankam.

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zeigt ihre "All's Fair"-Garderobe.

Getty Images Melinda Anna Farina, 2025