Milliardenerbin: Wer war die letzte Frau an Epsteins Seite?

Karyna Shuliak war die letzte Partnerin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) und sollte zur Haupterbin seines Vermögens werden. Nur zwei Tage vor seinem Tod im August 2019 setzte der Unternehmer die heute 36-Jährige in seinem Testament als Hauptbegünstigte ein. Laut Berichten von Le Monde und der New York Daily News sollte sie 84,9 Millionen Euro erben, zusätzlich zu zahlreichen Immobilien wie sein Stadthaus in Manhattan, seine Wohnung in Paris, seine privaten Inseln in der Karibik sowie seine Ranch in New Mexico. Auch 48 Diamanten und ein 32-Karat-Ring im Wert von 1,02 Millionen Euro sollten an die Belarussin gehen, die am Abend vor Jeffreys mutmaßlichem Suizid noch 15 Minuten lang mit ihm telefoniert hatte.

Karyna und Jeffrey hatten sich 2009 in Minsk kennengelernt, als sie 20 Jahre alt war und er 56. Die damalige Zahnmedizinstudentin verliebte sich in den US-Milliardär, der ihr half, in die Vereinigten Staaten zu kommen und dort zu studieren. Jeffrey "spendete" 84.900 Euro an den Dekan der Columbia University, damit sie einen Studienplatz am College of Dental Medicine erhielt. Um ihr zu einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis zu verhelfen, arrangierte er 2013 sogar eine Scheinehe zwischen Karyna und Jennifer Kalin, einer ehemaligen Partnerin von Kimbal Musk, dem Bruder von Elon Musk (54). Die beiden Frauen ließen sich 2018 wieder scheiden, nachdem Karyna die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Ihr Name wird über 40.000 Mal in den Epstein-Akten erwähnt, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. Darin wird sie als Managerin für Jeffreys Immobilien und soziale Angelegenheiten aufgeführt, die Treffen mit einflussreichen Persönlichkeiten arrangierte und Aufträge für Möbel und Lampen abwickelte.

In E-Mails, die in den Epstein-Akten dokumentiert sind, schrieb Karyna 2012 an Jeffrey: "Du bist der reinste Mann aller Männer", und auch: "Ich liebe dich sehr, du wirst mich immer haben, egal was passiert, solange es dich glücklich macht." Die beiden tauschten regelmäßig Zärtlichkeiten und Liebesbekundungen aus, wobei die Dokumente auch zeigen, dass Jeffrey immer wieder betonte, wie viel sie ihm zu verdanken habe. Von dem ihr zugeteilten Erbe wird Karyna, die derzeit in New York leben soll, allerdings vermutlich keinen Cent sehen. Die amerikanischen und französischen Behörden haben das Vermögen des verurteilten Sexualstraftäters eingefroren und in einen Entschädigungsfonds für die Opfer seines weltweiten Missbrauchsrings eingezahlt. Die 36-Jährige hat sich bis heute nicht zu ihrer Beziehung mit Jeffrey geäußert.

Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme

Getty Images Elon Musk und Donald Trump im Oval Office, Mai 2025

Imago Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

