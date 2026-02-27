Tallulah Willis teilt Foto aus ihrer Essstörungsgenesung

Tallulah Willis (32) hat in einem emotionalen Instagram-Post ein Foto aus der Anfangszeit ihrer Genesung von einer Essstörung geteilt. Die jüngste Tochter von Demi Moore (63) und Bruce Willis (70) veröffentlichte das Bild am 25. Februar während der National Eating Disorder Week und zeigte sich darauf in einem braunen Zweiteiler mit pink gefärbtem Pixie-Schnitt. Zu dem Foto schrieb die 32-Jährige: "Heute wollte ich, anstatt mich in meiner Krankheit zu zeigen, zeigen, wie meine frühe Genesung aussah. Ich musste mich so sehr ins Unbekannte lehnen, aber ich wusste, dass ich an diesem Punkt sein musste, um endlich vom Abgrund zurückzukommen." Tallulah macht seit Jahren kein Geheimnis aus ihren gesundheitlichen Herausforderungen, darunter ihre Autismus-Diagnose und die Kämpfe mit ihrem Aussehen.

In ihrem Post erklärte die Influencerin weiter: "Viele von euch sind mit meiner Reise in diesem Bereich vertraut und haben im Laufe der Jahre viele Facetten davon gesehen, weil ihr mir folgt. Manchmal werde ich geneckt, weil 'ich so ein Diagnose-Mädchen bin', aber für mich macht es mich sicherer, die Dinge zu feiern, die ich überwunden habe, indem ich sie in Namen und Akronymen einrahme." Sie schloss ihre Nachricht mit den Worten: "Ich bin dankbar für meine zweite Chance im Leben und die Freiheit, die mir die Genesung gegeben hat. Bleibt auf Kurs, schöne Vögel, ich liebe euch alle so sehr." Unter dem Post häuften sich ermutigende Kommentare. Ihre Schwester Scout (34) schrieb: "Strahlend. Liebe dich, bin stolz auf dich!" Fans lobten ihre Authentizität mit Worten wie "Du bist wie ein Hauch frischer Luft" und "Eine der authentischsten Personen hier, und es gibt uns das Gefühl, sicher und gesehen zu sein".

Tallulah ist die jüngste von drei Töchtern aus der Ehe von Demi und Bruce, die von 1987 bis 2000 hielt. Neben ihr haben die beiden Schauspieler auch die Töchter Rumer (37), 37, und Scout, 34. Bruce ist außerdem Vater von zwei weiteren Töchtern aus seiner seit 2009 bestehenden Ehe mit Emma Heming (47). Bereits Anfang des Monats hatte Tallulah ihren 32. Geburtstag gefeiert und dabei über ihre Genesung reflektiert. Sie teilte ein Foto von sich von vor sechs Jahren und schrieb: "Ich wollte keinen Druck auf mich selbst ausüben, ein aktuelles süßes Gesichts- oder Körperfoto zu posten, weil ich jede Körperdysmorphie an meinem besonderen Tag zum Schweigen bringen möchte. Genesung sieht für jeden anders aus, heute bedeutet es für mich, mir selbst zu zeigen, dass nichts falsch daran ist, jetzt weicher und kurviger zu sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Vater Bruce Willis

Anzeige Anzeige