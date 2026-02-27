Im Teich aufgefunden: Das ist Todesursache von Lil Jons Sohn

Die Todesursache von Nathan Smith, dem 27-jährigen Sohn von Rapper Lil Jon, ist nun offiziell bestätigt worden. Wie aus dem Obduktionsbericht des Fulton County Medical Examiner's Office hervorgeht, der People vorliegt, ist der junge Musiker durch Ertrinken unter dem Einfluss von Psilocybin ums Leben gekommen. Die Behörden stuften den Tod als Unfall ein. In Nathans Körper wurde Psilocybin nachgewiesen, der psychoaktive Wirkstoff aus halluzinogenen Pilzen. Die Leiche des Musikers war am 6. Februar von Tauchern des Cherokee County Fire Department aus einem Teich im Mayfield Park nahe seines Elternhauses in Milton, Georgia, geborgen worden.

Nathan war drei Tage zuvor, am Morgen des 3. Februars, unter mysteriösen Umständen aus seinem Zuhause an der Baldwin Drive gelaufen, ohne sein Handy mitzunehmen. Die Polizei hatte die Umstände seines Verschwindens als "ungewöhnlich" beschrieben und erklärt, Nathan könnte desorientiert gewesen sein und Hilfe benötigen. Nach tagelanger Suche bestätigte Lil Jon den Tod seines Sohnes in einem Statement. "Ich bin zutiefst verzweifelt über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith. Seine Mutter Nicole Smith und ich sind am Boden zerstört", schrieb der 55-Jährige auf Instagram. Er beschrieb Nathan als "den freundlichsten Menschen, den man jemals treffen konnte" und lobte ihn als talentierten Musikproduzenten, Künstler und Toningenieur sowie als NYU-Absolventen.

Später teilte der Rapper auf Social Media eine Reihe von Fotos seines Sohnes und schrieb rührende Abschiedsworte. "Am ersten Tag des Ramadan haben wir meinen einzigen Sohn zur Ruhe gebettet", erklärte Jonathan. "Ich liebe dich, mein Sohn. Das Leben wird ohne dich nie mehr dasselbe sein", fügte er hinzu und bat um Gebete und Kraft. Nathan war in einem Teich in Milton aufgefunden worden, nachdem Familie und Freunde tagelang nach ihm gesucht hatten. Die Ermittler hatten von Anfang an erklärt, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe. Jonathan ist außerdem Vater einer einjährigen Tochter namens Nahara, die er mit seiner Freundin Jamila Sozahdah hat.

Getty Images Lil Jon und Nathan Smith bei einer Gala in Brooklyn, 2018

Imago Lil Jon mit seinem Sohn Nathan Smith im September 2010 in Los Angeles

Getty Images Lil Jon, Rapper

