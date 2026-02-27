Alice Evans gesteht Hassnachrichten an Ex Ioan vor Gericht

Schauspielerin Alice Evans (57) hat nun unter Tränen vor Gericht eingeräumt, dass sie ihrem Ex-Mann Ioan Gruffudd (52) online Hassnachrichten geschickt hat. Alice sagte am Donnerstag in Los Angeles aus, sie sei in Panik geraten, nachdem sie im Februar 2021 von einem Anwalt erfahren habe, dass der The Fantastic Four-Star die Scheidung eingereicht hatte. "Ich war völlig schockiert ... am Boden zerstört", schluchzte sie. Besonders verletzt habe sie, dass Ioan ihr die Trennung nie persönlich mitgeteilt habe. Monate später habe sie dann auf Instagram entdeckt, dass ihr Mann eine Beziehung mit der deutlich jüngeren australischen Schauspielerin Bianca Wallace begonnen hatte. "Es war der größte Schock, den ich je erlebt habe", erklärte die Schauspielerin laut Daily Mail.

Alice gestand vor Gericht, dass sie daraufhin wütende und frustrierte Nachrichten an Ioan verschickt und abfällige Kommentare über ihn und Bianca in den sozialen Medien veröffentlicht habe. "Ich habe viel zu viel gepostet. Jetzt schäme ich mich und fühle mich gedemütigt", sagte sie und richtete sich direkt an ihren Ex, der laut Daily Mail nur wenige Meter von ihr entfernt im Gerichtssaal saß: "Ich kann jetzt sagen, dass es mir leid tut." Auch bei Bianca, mit der Ioan mittlerweile verheiratet ist und im November seine dritte Tochter Mila bekam, entschuldigte sie sich. Besonders bereue sie einen Post, in dem sie Biancas Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht hatte. "Ich dachte ehrlich gesagt, das sei allgemein bekannt. Ich fühle mich schrecklich deswegen – ich entschuldige mich zutiefst", beteuerte Alice.

Kennengelernt hatten sich Alice und Ioan im Jahr 2000, über zwei Jahrzehnte waren sie ein Paar. Als Ioan im Januar 2021 aus dem gemeinsamen Haus in Los Angeles auszog, hoffte die Schauspielerin nach eigenen Worten zunächst noch auf eine Auszeit und eine spätere Versöhnung. Die Scheidung wurde daraufhin im Jahr 2023 rechtskräftig. Seitdem ringen die Ex-Partner vor Gericht nicht nur um Grenzen im digitalen Umgang miteinander, sondern auch um finanzielle Fragen und das Sorgerecht für ihre Töchter Ella und Elsie. Zuletzt schilderte Ioan, wie die heftigen Drohungen und abwertenden öffentlichen Aussagen von Alice ihn belastet hätten. Nun entscheidet ein Richter darüber, wie es für das Ex-Paar und die gemeinsamen Kinder weitergeht.

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, 2015