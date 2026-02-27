Harry Styles klärt Gerüchte über Haartransplantation auf

Harry Styles (32) hat sich jetzt zu den Gerüchten rund um eine mögliche Haartransplantation geäußert – und das mit einer ordentlichen Portion Humor. In der aktuellen Folge des Podcasts "Royal Court" von Brittany Broski bestätigt der Sänger zwar, dass seine Zähne echt sind – kann sich dann aber einen frechen Seitenhieb auf die Spekulationen um seine Haare nicht verkneifen. "Dieser Haaransatz allerdings... ", witzelt Harry und schiebt direkt hinterher: "Nein, nein." Schon seit einiger Zeit wird in den sozialen Netzwerken gemunkelt, der Musiker habe nachgeholfen oder verliere heimlich seine Haare. Doch der frühere One-Direction-Star reagiert selbst ganz entspannt auf das Thema und macht deutlich, dass die Aufregung um seine Haare offenbar umsonst ist.

Die haarigen Spekulationen begleiten Harry bereits seit 2022. Damals hatte das Klatschportal Deux Moi ein anonymes Gerücht über einen "A-List-Musiker und gelegentlichen Schauspieler" verbreitet, der angeblich fast komplett kahl sei und ein täuschend echtes Haarteil trage. Viele Fans fragten sich daraufhin, ob damit der "As It Was"-Interpret gemeint sein könnte. In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone erklärte der 32-Jährige damals, dass die Gerüchte vor allem seinen guten Freund und Songwriting-Partner Kid Harpoon, bürgerlich Tom Hull, beschäftigen. "Er ist komplett besessen davon", erzählte der Brite. "Er hört nicht auf, mir Nachrichten zu schicken, in denen es darum geht, ob ich kahl bin." Gleichzeitig stellte Harry klar, dass er noch keine Glatze bekomme und hoffte, vom erblich bedingten Haarausfall verschont zu bleiben.

Harrys Frisuren sorgen immer wieder für Diskussionen. 2023 legte sich der Musiker überraschend einen Buzzcut zu – und erntete dafür nicht nur Applaus. Seine Mutter Anne Twist meldete sich damals auf Instagram zu Wort und stellte sich schützend vor ihren Sohn. Sie erinnerte daran, dass sich der Sänger seit Jahren für Freundlichkeit und Inklusion starkgemacht habe und schrieb: "Es gibt eine Ironie in der Negativität, die er für einen Haarschnitt abbekommt. Tut mir leid, aber ich verstehe es nicht." Dazu stellte sie klar: "Breaking News: Es sind Haare! Es sind seine! Außerdem wachsen sie nach. Wenn er will." Während das Netz weiter über Länge, Farbe und Dichte seiner Mähne diskutiert, richtet Harry seinen Blick längst auf seine Musik: Sein neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" soll am 6. März erscheinen.

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles im September 2022

Instagram / annetwist Anne Twist, Mutter von Harry Styles