Amanda Bynes zeigt schlanke Figur nach 13-Kilo-Abnahme

Amanda Bynes (39) präsentierte sich am Mittwoch bei einem Ausflug in Los Angeles deutlich schlanker. Die Schauspielerin trug beim Besuch des Marmalade Cafés ein schwarzes BH-Top, das ihre schmale Taille betonte, kombiniert mit schwarzen Basketball-Shorts und Vans-Sneakers. Bei dem entspannten Shopping-Ausflug zeigte sie sich Arm in Arm mit ihrem Freund Zachary Khan und hielt einen Red Bull in der Hand. Die 39-Jährige, die im April ihren 40. Geburtstag feiert, wirkte gelassen und glücklich, während sie eine Dior-Handtasche trug und ihre Sonnenbrille aufsetzte.

Die ehemalige Schauspielerin hat bereits offen über ihre Gewichtsabnahme mit Ozempic gesprochen. Im Dezember teilte sie auf Instagram mit, bereits rund 13 Kilogramm abgenommen zu haben und 69 Kilogramm zu wiegen. "Ich mag normalerweise keine Paparazzi-Fotos, weil ich 82 Kilo gewogen habe, aber jetzt habe ich 13 Kilo mit Ozempic verloren! Ich bin jetzt bei 69 Kilo. Ich weiß, ich sehe immer noch groß aus, aber dieses Foto inspiriert mich wirklich!", schrieb sie damals. Im Juni hatte Amanda in einem Instagram-Video erklärt, dass sie Ozempic nutzen wolle, um ihr Zielgewicht von 59 Kilogramm zu erreichen. "Ich wiege jetzt 78 Kilo und hoffe, auf etwa 59 Kilo zu kommen, was toll wäre, damit ich auf Paparazzi-Fotos besser aussehe", erklärte sie.

Amanda wurde Anfang der 2000er mit Comedy-Formaten wie "What I Like About You" und Filmen wie "Hairspray", "Big Fat Liar" und "Easy A" zum Teenie-Star. Später zog sie sich aus Hollywood zurück, nachdem sie mit Depressionen, einer Gewichtszunahme und dem Missbrauch des ADHS-Medikaments Adderall zu kämpfen hatte. In einem Instagram-Update erklärte die frühere Fashiondesign-Studentin 2024, sie habe durch eine depressive Phase über 9 Kilogramm zugenommen und arbeite nun mit Sport und bewusster Ernährung dagegen an. Inzwischen fokussiert sich die Darstellerin stärker auf ihr Privatleben, probierte sich zeitweise mit einem eigenen OnlyFans-Account aus und hält ihre Fans vor allem über Social Media über persönliche Themen wie ihre Fitness- und Gesundheitsreise auf dem Laufenden.

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes kommentiert auf Instagram ein Paparazzi-Foto

Getty Images Amanda Bynes, 2006

