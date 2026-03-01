Diese türkische Netflix-Serie begeistert Zuschauer weltweit

Eine neue Serie erobert gerade die Bildschirme: Mit "Das Museum der Unschuld" sorgt Netflix seit Kurzem weltweit für Gesprächsstoff. Die türkische Produktion, die auf dem gleichnamigen Roman von Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk basiert, steht in mehreren Ländern weit oben in den Toplisten, wie unter anderem IMDb-Daten zeigen. In neun Folgen erzählt die Serie in Istanbul die intensive und komplizierte Liebe zwischen Kemal, gespielt von Selahattin Paşalı, und Füsun, verkörpert von Eylül Kandemir. Schon jetzt diskutieren Fans online leidenschaftlich darüber, ob die Adaption dem gefeierten Buch gerecht wird – einige halten sie sogar für die bessere Version der tragischen Geschichte.

Inhaltlich folgt "Das Museum der Unschuld" der Romanvorlage sehr nah: Kemal stammt aus einer wohlhabenden Familie und führt ein sorgloses, privilegiertes Leben, bis er sich Hals über Kopf in die deutlich ärmer aufgewachsene Füsun verliebt. Ihre Beziehung kollidiert mit gesellschaftlichen Erwartungen, Standesunterschieden und inneren Konflikten. Getrieben von seinen Gefühlen beginnt er, scheinbar banale Dinge zu sammeln, die ihn an seine große Liebe erinnern – von Ohrringen und Haarspangen bis hin zu Zigarettenstummeln. Diese Gegenstände werden für ihn zum persönlichen Schatz und zum Symbol einer Liebe, die zwischen Besessenheit, Schmerz und tiefem Glück schwankt.

Auf der Plattform IMDb kommt die Serie derzeit auf starke 7,9 von 10 Sternen – in den ersten Zuschauerreaktionen überschlagen sich viele mit Lob. "Absolut großartig. Ich habe schon lange nichts mehr gesehen, das so schön und hochwertig ist", schreibt etwa ein Nutzer auf dem Portal. Ein anderer geht noch weiter und erklärt: "Ich finde sie besser als das Buch. Es wirkte realistischer und zärtlicher als meine Eindrücke vom Buch." Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann "Das Museum der Unschuld" ab sofort weltweit auf Netflix streamen und in die farbenprächtige, melancholische Welt von Kemal und Füsun eintauchen.

Netflix Kemal (Selahattin Paşalı) in einer Szene von "Das Museum der Unschuld"

Netflix Kemal (Selahattin Paşalı) und Füsun (Eylül Kandemir) in "Das Museum der Unschuld"

Netflix Füsun (Eylül Kandemir) in "Das Museum der Unschuld"