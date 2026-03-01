Schwere Depressionen: Lisa Marie Akkaya nimmt sich Auszeit

Lisa Marie Akkaya (24) kündigt auf Instagram eine Social-Media-Pause an. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Furkan Akkaya (25) haben vor Kurzem ihren Sohn Xavi im Alter von nur vier Monaten verloren. Nachdem sich die beiden in den vergangenen Tagen immer wieder in den sozialen Medien gemeldet hatten, hat Lisa nun beschlossen, sich vorübergehend zurückzuziehen. "Ich denke, ich nehme mir heute und auch morgen oder die nächsten Tage erstmal eine Auszeit, je nachdem, wie es mir geht", schreibt die Influencerin in ihrer Story. Die 24-Jährige erklärt, dass ihr alles in den vergangenen Tagen zu viel geworden sei und sie sich im absoluten Tief befinde.

Besonders die ständigen Fragen nach den Umständen von Xavis Tod setzen Lisa zu. "Ich kann und will gar nicht über all das nachdenken müssen und jeden Tag immer wieder tausendfach die Fragen bekommen, was mit Xavi passiert ist. Wir haben es schon oft genug erzählt und im Internet findet ihr wahrscheinlich in zig Artikeln die Antwort – also bitte habt etwas Empathie und fragt uns nicht jeden Tag", appelliert sie an ihre Follower. Lisa beschreibt ihre Gefühlslage drastisch: "Mir geht es die letzten Tage richtig, richtig schlecht und ich fühle mich, als würde ich in dem tiefsten Loch feststecken." Sie offenbart zudem, dass sie mit schweren Depressionen zu kämpfen habe. Die Kombination aus Druck und Trauer sei ihr einfach zu viel, erklärt die Influencerin und betont, dass sie professionelle Hilfe in Anspruch nehme, um das Erlebte verarbeiten zu können.

Vor einigen Tagen hatte Lisa ihren Fans auf Social Media für die große Unterstützung gedankt und betont, wie schwer es ihr falle, in den Alltag zurückzufinden. Besonders für ihren älteren Sohn Emilio wollte sie jedoch nach vorne blicken. "Es ist wirklich schwer, aber das Leben muss weitergehen – irgendwann... irgendwie... vor allem für Emilio. Hätte ich ihn nicht, würde ich mich am liebsten verkriechen", erklärte die Influencerin. Neben der emotionalen Belastung sei für Lisa auch die finanzielle Situation ein Thema gewesen. "Ich bin selbstständig, also wenn ich nichts tue, kommt auch nichts rein. Ich muss dafür sorgen, dass Emilio ein Dach über dem Kopf hat und Essen auf dem Tisch", schrieb sie ihren Followern.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

