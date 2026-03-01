Kein Rückfall: Samra enthüllt Details zur Thailand-Festnahme

Samra (31) hat nach seiner Festnahme in Thailand erstmals Details zu dem Vorfall preisgegeben. Der Rapper war auf der Insel Phuket unterwegs, als er nachts auf dem Heimweg von einem Polizisten auf einer Ducati überholt und kontrolliert wurde. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fand die Polizei das Medikament Xanax, das ihm sein Arzt gegen Angststörungen und Panikattacken verschrieben hatte. In Thailand wird Alprazolam jedoch als Droge eingestuft und muss angemeldet werden – was Samra nicht wusste. Trotz eines Attests auf seinem Handy wurde er festgenommen, wie er in einem YouTube-Video schilderte. "Ich wusste nicht, dass das hier so eingestuft wird", erklärte der 31-Jährige gegenüber Bild.

Was folgte, war für den Berliner Musiker ein Schock. "Die haben mich komplett auseinandergenommen. Handschellen. Ich musste alles ausziehen. Ich bin direkt in die Zelle gekommen", berichtete er. Gerüchte über eine mögliche lebenslange Haft hätten ihn in Panik versetzt. Gegenüber dem Newsportal betonte Samra, dass er nicht rückfällig geworden sei und ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er seine verschriebenen Medikamente auch in Thailand hätte anmelden müssen. Nach eigenen Angaben zahlte er hohe Summen, um das Verfahren zu beschleunigen.

Vor rund zwei Wochen hatte die Polizei auf Phuket nach eigenen Angaben "Drogen der Kategorie 4" bei Samra gefunden. Dabei handelt es sich nach dem thailändischen Gesetz um sogenannte Vorläuferstoffe, die auch zur Herstellung anderer Drogen genutzt werden können. Die Beamten berichteten, sie hätten beim Musiker entsprechende Substanzen gefunden. Samra selbst wies die Vorwürfe jedoch entschieden zurück. Er betonte mehrfach, keine illegalen Drogen bei sich gehabt zu haben. Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft bestätigte auf Nachfrage, dass dem Rapper geraten worden sei, einen Anwalt zu engagieren. Nach Informationen der Bild folgte er diesem Rat und wurde wenig später wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

