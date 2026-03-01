Gelübde-Chaos: So rettete Benny Blanco Hochzeit mit Selena

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (33) haben im September 2025 in Santa Barbara geheiratet – doch kurz vor der großen Zeremonie geriet die Sängerin in Panik. Wie der Musikproduzent jetzt in der Show "Jimmy Kimmel Live!" ausplaudert, hatte Selena ihre handgeschriebenen Ehegelübde verloren und war deshalb völlig aufgelöst. "Sie weinte, weil sie sie nicht finden konnte", erzählt der 37-Jährige dem Moderator Jimmy Kimmel (58). Die wichtigen Zeilen blieben vier oder fünf Tage lang verschwunden, während die Hochzeit immer näher rückte. Doch Benny rettete die Situation in letzter Minute. "Ich habe sie direkt vor der Hochzeit gefunden!", berichtet er stolz.

Der Produzent beteuert, dass er beim Fund der Gelübde nicht geschummelt habe. "Ich habe nicht hingeschaut. Ich habe meine Augen geschlossen und sie ihr gegeben. Ich schwöre!", versichert Benny. Scherzhaft fügt er hinzu, dass ihn die Aktion bei seiner Frau wie einen Helden aussehen ließ. "Aber wie gut ist das? Es ließ mich so gut aussehen. Es war das Beste, was ich hätte tun können. Ich bin dabei, sie zu heiraten, und dann finde ich das Ding?", freut er sich über die schicksalhafte Fügung. Die Hochzeit selbst verlief nach dem Fund des Gelübdes glatt. Auch Benny konnte mit seinem Text begeistern: Laut einem Insider von Us Weekly weinten alle Gäste, und Selena selbst habe sich "die Augen ausgeweint", als Benny seine herzlichen Worte vortrug.

Der Star-Producer und die ehemalige Disney-Darstellerin hatten ihre Verlobung im Dezember 2024 bekannt gegeben, nachdem sie über ein Jahr zusammen gewesen waren. Die beiden hatten sich bei der Arbeit an einem Song im Studio kennengelernt, wie Selena im Februar 2025 dem Magazin Interview verriet. "Wir haben uns einfach unterhalten – so einfach war es für mich. Ich mochte ihn, bevor er mich mochte", schilderte sie damals das Kennenlernen. Benny schwärmte in dem Interview ebenfalls von seiner Partnerin und erklärte, er habe sofort gewusst, dass sie die Richtige sei.

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025