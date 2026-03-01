Geheime Liebe? Kim Kardashian und Lewis gemeinsam in Arizona

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sollen ein gemeinsames romantisches Wochenende in Arizona verbracht haben. Wie TMZ berichtet, wurden die beiden am Samstagabend in der Nähe des Lake Powell gesichtet, wo sie zusammen einen spektakulären Wüstensonnenuntergang genossen. In einem Video, das dem Portal vorliegt, ist zu sehen, wie Kim und Lewis an dem abgelegenen Ort ein kuscheliges Selfie miteinander machen. Anschließend kehrten die beiden Markenriesen, denen anonyme Quellen laut Daily Mail Kalkül unterstellen, zu ihrem schwarzen SUV zurück, der in der Nähe parkte. Der Lake Powell ist ein beliebtes Urlaubsziel am Colorado River an der Grenze zwischen Utah und Arizona und zieht vor allem wohlhabende Reisende an.

Fernab der üblichen Touristenpfade genossen sie die Zweisamkeit an dem abgeschiedenen Fleckchen. Ganz in der Nähe ihrer Location befindet sich das Amangiri, ein ultra-exklusives Fünf-Sterne-Resort nahe der Grenze von Arizona. Das Luxusresort ist bekannt dafür, dass es zu den absoluten Lieblingen der A-Prominenz zählt – auch die Kardashians waren dort in der Vergangenheit bereits zu Gast. Bereits ihr Auftritt beim Super Bowl heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Die Lippenleserin Nicola Hickling sagte der Daily Mail, Lewis habe mit Kim sogar über ein Treffen mit seiner Mutter gesprochen. Der siebenfache Weltmeister verweigerte bislang allerdings jegliche Stellungnahme zu den Spekulationen um ihn und die Unternehmerin.

Dass die Beziehung zwischen der "All's Fair"-Darstellerin, die für ihr Label Skims viel in Paris unterwegs ist, und dem Rennfahrer von ernster Natur sein könnte, machten die beiden bereits bei früheren Dates – beispielsweise in der Stadt der Liebe – deutlich. Kim ist seit November 2022 wegen "unüberbrückbarer Differenzen" offiziell von dem umstrittenen Designer und Rapper Kanye West (48) geschieden und Mutter von vier Kindern. Lewis ist aktuell Single und hat sich in der Vergangenheit vor allem auf seine Karriere als Formel-1-Pilot konzentriert. Der gemeinsame Urlaub in Arizona scheint nun ein weiterer Schritt zu sein, um ihre augenscheinliche Beziehung zu vertiefen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige