Heiße Küsse: Kylie Jenner und Timothée turteln auf Balkon

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) haben sich jetzt verliebt in Beverly Hills gezeigt. Die Reality-TV-Darstellerin und der Schauspieler wurden auf einem luxuriösen Balkon dabei gesichtet, wie sie innige Momente miteinander teilten. Laut Daily Mail unterstützte Timothée seine Kylie während eines Fotoshootings, bei dem sie einen weißen Bademantel trug und auf dem Balkon posierte. Wenn sie nicht vor der Kamera stand, trug die Unternehmerin ein schwarzes Neckholder-Top mit passender Hose. In den Drehpausen kuschelten die beiden dann abseits der Kameras, hielten sich im Arm und tauschten innige Küsse aus.

Nur wenige Tage zuvor hatte das Paar eine Pizzeria in Brentwood komplett für sich allein gemietet. Die Türen des Restaurants waren für die Öffentlichkeit geschlossen, und Kunden, die Pizzastücke bestellt hatten, bekamen diese an der Tür überreicht. Es war das erste Mal seit Wochen, dass die beiden zusammen gesehen wurden, da Timothée zuvor mit der Promotion seines Films "Marty Supreme" in Paris beschäftigt war. Kylie war währenddessen in Hidden Hills in Kalifornien bei ihren beiden Kindern Stormi und Aire, die sie mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (34) hat. Laut einer Quelle der Daily Mail soll bei dem Paar, das seit über drei Jahren zusammen ist und bereits zusammenlebt, nun sogar eine Hochzeit im Gespräch sein.

Kylie und Timothée halten ihre Beziehung weitgehend privat. Obwohl sie seit Jahren ein Paar sind, posteten sie nie gemeinsame Bilder in den sozialen Medien und Timothée ist auch nicht in der Serie The Kardashians zu sehen. Selbst in Interviews vermieden die beiden bisher vehement, über die Beziehung zu sprechen. Bei den Critics' Choice Awards im Januar äußerte sich Timothée dann jedoch in seiner Dankesrede erstmals öffentlich über seine Partnerin: "Danke an meine Partnerin der letzten drei Jahre. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner turteln bei den 97. Oscars 2025

Anzeige