Fiona Erdmann über Ausnahmezustand in ihrer Wahlheimat Dubai

Model und Influencerin Fiona Erdmann (37) erlebt in ihrer Wahlheimat Dubai derzeit bange Stunden. Seit dem Einschlag einer iranischen Drohne in die Fassade des Luxushotels "Fairmont The Palm" am Abend des 28. Februars berichten mehrere deutsche Influencer aus der Metropole von Explosionen, Raketen am Himmel und heftigen Erschütterungen. Auch Fiona, die seit neun Jahren mit ihrer Familie am Golf lebt, schildert die dramatische Situation bei Instagram: "Auch ich habe in der Luft Raketen gesehen, die aber alle abgefangen worden sind", erzählte Fiona ihren Followern. Sie wohne nicht weit entfernt von einer Militärbasis, und die aktuelle Lage sei "natürlich alles nicht schön". Die dreifache Mutter versuchte dennoch, ihre Community zu beruhigen.

In ihrem Statement gegenüber Bild versucht Fiona, die Geschehnisse einzuordnen. Nach ihrer Wahrnehmung richtet sich der aktuelle Angriff nicht gezielt gegen Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate. "Nach allem, was wir hier vor Ort erleben, reagieren die Behörden sehr professionell und vorausschauend", erklärte sie. Sie habe den Eindruck, dass die Sicherheitsmaßnahmen zügig umgesetzt würden und das Raketenabwehrsystem funktioniere. Trotz der hörbaren Detonationen und der sichtbaren Abfangaktionen fühle sie sich daher weiterhin sicher und beschreibt Dubai für sich als stabilen und gut geschützten Standort.

Auch andere deutsche Influencer wie Ina Aogo (36), Tanja Makarić (28) und Kim Gloss (33) befinden sich derzeit in Dubai und teilten ihre Erlebnisse in den sozialen Medien. Sänger Pietro Lombardi (33) schrieb in einem Post: "Schlimm, wir waren genau in diesem Hotel [...]. Viel Kraft an jeden, der gerade dort ist!" Auch Anna-Maria Ferchichi (44), die mit Rapper Bushido (47) bis vor Kurzem in Dubai lebte, zeigte sich besorgt: "Wir haben da unsere Freunde in Dubai... man hört die Bomben im Hintergrund", sagte sie auf Instagram.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

