Dijana Cvijetic und Gigi kurbeln Liebesgerüchte weiter an

Dijana Cvijetic (32) und Luigi Birofio (26) sorgen erneut für mächtig Wirbel in den sozialen Medien. Die beiden Realitystars turteln weiter öffentlich im Netz, obwohl sie nach eigenen Angaben kein Paar sind. Dijana hat jetzt auf Instagram neue Schnappschüsse mit Gigi geteilt, die die Spekulationen über eine mögliche Romanze weiter anheizen. Auf den Bildern sitzt sie auf der Lehne einer Couch, während der TV-Casanova oberkörperfrei zwischen ihren Beinen steht und sie innig umarmt. Er hat seinen Kopf auf ihrer Schulter abgelegt, während sie ihre Hände um seinen nackten Oberkörper gelegt hat und verführerisch in die Kamera blickt. Die intimen Aufnahmen lassen die Fans rätseln, was zwischen den beiden wirklich läuft.

Die Reaktionen der Community auf die freizügigen Fotos fallen gemischt aus. "Vielleicht ist genau das das perfekte Match. We will see! Optisch passt es jedenfalls sehr. Aber wie ernst es ist, werden wir dann sehen", schreibt ein Nutzer. Ein anderer zeigt sich deutlich skeptischer: "Alles nur PR, diese Frau will nur berühmt werden und liebt sich nur selbst." Auch mahnende Stimmen gibt es: "Die Nächste, die dann heulen wird", kommentiert jemand. Trotz der kritischen Töne feiern viele Follower das Duo jedoch auch mit begeisterten Flammen-Emojis unter dem Beitrag.

Bereits vor einer Woche brodelte die Gerüchteküche, als Gigi auf Social Media eine ganze Bildstrecke veröffentlichte, auf der er Dijana liebevoll im Arm hielt. Dazu schrieb der Realitystar: "Manchmal ist eine Verbindung viel wertvoller als eine Beziehung." Schon damals sorgten gemeinsame Auftritte der beiden für Aufsehen. Sie tanzten eng zusammen bei einem Event und wirkten auf den Videos sichtlich vertraut. Im Gespräch mit dem Portal 20 Minuten ließ Dijana durchblicken, dass sie und der TV-Star ihre Zeit miteinander genießen. "Wir verbringen gerne Zeit miteinander, am Wochenende hatte er einen Clubauftritt, bei dem ich dabei war", erzählte sie.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Gigi Birofio, März 2026

Instagram / gigibirofio Dijana Cvijetic und Luigi Birofio, Februar 2026

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dijana Cvijetic, Februar 2026

