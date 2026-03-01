Oliver Pocher dreht einen Porno: Das war für ihn ein No-Go

Oliver Pocher (48) betritt völlig neues Terrain: Der Comedian hat in Los Angeles als Pornoregisseur gearbeitet. Nach einer Einladung von Sexfilm-Sternchen Texas Patti, die eigentlich Bettina Habig heißt, schwang sich Oliver hinter die Kamera und inszenierte mit iPhone und iPad einen Film mit zwei Frauen, zu denen später ein Mann hinzustieß. "Ich habe bis hin zur Kamera alles am Set gemacht. Das gibt es bei mir aus erster Hand. Da gab's keine Grenze", erzählte er gegenüber Bild. Was für ihn allerdings ein No-Go war: selbst vor die Kamera zu treten. "Ich bin nicht aktiv vor die Kamera getreten", stellte der Entertainer klar.

Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr auf der Venus Berlin kennengelernt, wo Texas Patti moderierte und Oliver für seine Pocher-App unterwegs war. Aus dem Kennenlernen entwickelte sich die Idee für das ungewöhnliche Projekt. "Das war ganz spannend. Im Vorfeld gibt es mehr Schriftverkehr als Geschlechtsverkehr. Alles wird geprüft. Gesundheitszeugnisse müssen aktuell her. Alle müssen natürlich über 18 sein. Und dann schaut man halt", erklärte der fünffache Vater dem Blatt. Das Ambiente des Films war schlicht gehalten: ein großes Bett und wenig Klamotten. Die gedrehten Szenen sollen als Promo-Material für Texas Patti und ihre Kollegin genutzt werden.

Mit seinem Format "Rent a Pocher" hatte Oliver in der Vergangenheit bereits viele ungewöhnliche Jobs übernommen und bewiesen, dass er für fast alles zu haben ist. Der 48-Jährige ist als Moderator und Comedian aktiv und betreibt zudem einen Podcast. Texas Patti, die mehrere Venus-Awards gewonnen hat, war früher Zahnarzthelferin, bevor sie in die Porno-Branche einstieg. Mit einem Schuss Ironie kommentierte Oliver seine neue Rolle: "Aber meine Eltern werden mächtig stolz sein. Sexfilme drehen ist ja etwas, womit man ordentlich Geld verdienen kann. Das macht sie am glücklichsten..."

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

Instagram / texaspatti Erotikdarstellerin Texas Patti

Getty Images Oliver Pocher, 2019