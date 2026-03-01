Kritik im Netz: Benny Blanco verteidigt seine Fußhygiene

Benny Blanco (37) hat sich jetzt gegen die heftige Kritik im Netz gewehrt und seine persönliche Hygiene öffentlich verteidigt. Nachdem der Musikproduzent in der ersten Episode seines neuen Podcasts für Aufsehen sorgte, als er seine offenbar schmutzigen Füße zeigte, trat er bei "Jimmy Kimmel Live" an, um die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. "Ich habe großartige Füße", versicherte der 37-Jährige in der Talkshow, nachdem Moderator Jimmy Kimmel (58) das Thema ansprach. Um seine Sauberkeit zu beweisen, zog Benny sogar im Studio seinen Schuh aus und präsentierte seinen Fuß vor laufender Kamera.

Jimmy ließ den Produzenten jedoch nicht so leicht davonkommen und forderte ihn auf, auch die Unterseite seines Fußes zu zeigen. Auch die Fußsohle erwies sich als sauber, woraufhin das Studiopublikum applaudierte. "Schauen Sie sich diesen sauberen Fuß an", scherzte Benny sichtlich stolz. Sein bester Freund Lil Dicky, mit dem er den Podcast aufnimmt, sprang ihm zur Seite und erklärte die Situation: "Es war der erste Tag, an dem wir etwas gefilmt haben, also kamen Crewmitglieder rein und raus." Die Böden seien an diesem Tag eben schmutzig gewesen, fügte der Rapper hinzu. Jimmy schlug daraufhin scherzhaft vor, dass Benny einen OnlyFans-Account für seine Füße eröffnen solle – was der Produzent amüsiert zur Kenntnis nahm.

Die Reaktionen im Netz auf Bennys Füße, die in besagter Episode seines "Friends Keep Secrets"-Podcasts zum Vorschein kamen, waren zuvor drastisch ausgefallen. Fans zeigten sich angeekelt und hatten seine Ehefrau Selena Gomez (33) sogar aufgefordert, sich von ihm scheiden zu lassen. "Ich kann nicht glauben, dass sie ihn sich anfassen lässt", schrieb ein User unter einem Clip des Podcasts. Ein anderer kommentierte: "Das ist ekelhaft, ich weiß nicht, wie Selena damit umgeht." Es ist nicht das erste Mal, dass Benny mit seinen Hygienegewohnheiten für Stirnrunzeln sorgt. Im November hatte der Musikproduzent gegenüber dem Magazin People zugegeben, dass er nicht jeden Tag duscht. "Manche Leute, die ich kenne, duschen zwei- bis dreimal am Tag, aber ich habe das Gefühl, dass die Öle auf der Haut keine Zeit haben, sich zu regenerieren", erklärte er damals. Nur wenige Monate danach kochen die Kommentare im Netz nach Bennys Fuß-Fauxpas nun einmal mehr hoch.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco, Produzent

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026