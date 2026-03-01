Tochter ohne Georgina Fleur in Dubai: Prinz Marcus passt auf

Georgina Fleur (35) befindet sich derzeit beruflich in Thailand, während ihre kleine Tochter in Dubai zurückgeblieben ist. Dort herrscht aktuell eine kritische Sicherheitslage, weshalb die besorgte Mama auf Instagram ein ausführliches Update gibt und ihre Fans beruhigt. Sie erklärt, dass ihre Tochter in der "sichersten Umgebung in Dubai untergebracht" sei, "mit Kino, Bunker und Co." Besonders dankbar zeigt sich Georgina für die Unterstützung von Prinz Marcus von Anhalt (59), der sich liebevoll um ihr Kind kümmert. "Es gibt niemand stärkeren, besseren, liebevolleren auf der ganzen Welt, der jetzt auf meine Tochter aufpassen könnte, als Prinz Marcus", schwärmt sie.

Die Influencerin betont, dass für alles gesorgt sei und bezeichnet Marcus als "richtigen Ehrenmann". "Meine Tochter bekommt dank dir nichts mit von dem ganzen Chaos", schreibt sie erleichtert. Dennoch macht Georgina keinen Hehl daraus, wie schwer ihr die Situation fällt: "Leider bin ich beruflich in Thailand gestrandet, [...] aber ich hoffe, dass ich sie schnellstmöglich wieder in meine Arme nehmen kann!" Mit den Worten, Marcus sei ihr "Held", beendet sie ihren emotionalen Post und macht deutlich, wie dankbar sie für die Hilfe ist.

Die Situation in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist derzeit angespannt. Auch andere deutsche Auswanderer wie Aleksandar Petrovic (34) und Kim Gloss (33) meldeten sich bereits zu Wort. Alle betonen, sie seien wohlauf und beschreiben eine kritische Situation, der sie jedoch mit Bedacht begegnen wollen. Darya Strelnikova (33) schreibt in ihrer Instagram-Story: "Mir geht es gut, ich bin zu Hause und in Sicherheit. Natürlich macht einen die Situation gerade nachdenklich und sie ist alles andere als schön. Trotzdem versuche ich, positiv zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass sich die Lage hoffentlich bald wieder beruhigt."

Anzeige Anzeige

Imago, Getty Images Collage: Georgina Fleur, Prinz Marcus von Anhalt

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter

Anzeige Anzeige