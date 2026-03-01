Diese "Let's Dance"-Promis enttäuschten Juror Joachim Llambi

Die neue Staffel von Let's Dance ist nun endlich gestartet, und Juror Joachim Llambi (61) hat bereits ein erstes Fazit gezogen. Gegenüber Bild verriet der 60-Jährige, welche Promis ihn in der Auftaktshow enttäuscht haben, und nennt dabei gleich drei Namen. Besonders von Willi Whey (31) und Vanessa Borck (29) hatte sich der Tanzexperte offenbar deutlich mehr versprochen. Doch auch Influencerin Bianca Heinicke (33) konnte Joachim nicht überzeugen. Der Juror machte klar, dass es bei allen drei Kandidaten an entscheidenden Eigenschaften mangelte, die in der Tanzshow unerlässlich seien.

Dabei nahm Joachim kein Blatt vor den Mund. Trotz seiner Fitness wirkte Willi für ihn "kraftlos" auf dem Parkett: "Es scheint nicht ganz sein Ding zu sein, man hat ihm die Verunsicherung angesehen. Ich hatte ehrlich gesagt mehr erwartet", erklärte der Juror gegenüber Bild. Auch bei Vanessa Borck sieht er mentale Hürden: "Vanessa hingegen stellt vieles infrage: Schaffe ich das? Kann ich mit Kritik umgehen? Werden die Leute mich lieben? Wenn dieser unbedingte Wille und Einsatz im Kopf fehlen, wird es schwer", so Llambi, der noch nachlegte: "Und auch die nötige Eleganz sowie Einsatzbereitschaft haben wir vermisst." Bei Bianca Heinicke kritisierte er vor allem die Ausstrahlung: "Wer über Jahre als Bibi von 'BibisBeautyPalace' Glamour verkörpert, muss ihn auch auf die Tanzfläche bringen. In so einer Show erwarte ich Strahlkraft, das war mir zu bieder."

Joachim Llambi ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der "Let's Dance"-Jury und bekannt für seine direkten und oft schonungslosen Bewertungen. Gemeinsam mit seinen Jurykollegen Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) sitzt er seit 2006 am Pult der beliebten RTL-Show. Auch in diesem Jahr bewertet das eingespielte Juroren-Team wieder die tänzerischen Leistungen der Tanzpaare. Die große Kennenlernshow am Freitagabend war bereits ein voller Erfolg und lockte insgesamt 3,19 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Fans dürfen sich nun jeden Freitag um 20:15 Uhr auf neue Performances bei RTL und auf RTL+ freuen.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Borck und Malika Dzumaev, "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Sonya Kraus, Bianca "Bibi" Heinick und Esther Schweins bei "Let's Dance" 2026