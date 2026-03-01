Fans besorgt: Kelly Osbourne wirkt bei Awardshow erschlankt

Kelly Osbourne (41) sorgte bei den BRIT Awards nun mit ihrem schlanken Erscheinungsbild für Besorgnis in den sozialen Medien. Die 41-Jährige trat gemeinsam mit ihrer Mutter Sharon Osbourne (73) auf, um eine bewegende Rede über ihren Vater Ozzy Osbourne (†76) zu halten, der bei der Veranstaltung postum mit dem Lifetime Achievement Award geehrt wurde. Kelly trug ein figurbetontes schwarzes Samtkleid mit korsettierter Taille, tiefem Ausschnitt und einem Fishtail-Rock. Zunächst war sie mit einer schwarzen Federbolero-Jacke angereist, legte diese jedoch später zur Rede ab, wie die Daily Mail berichtet.

Die Reaktionen auf Social Media ließen nicht lange auf sich warten. Einige Nutzer beschrieben Kelly als "eingefallen" und "zerbrechlich" und forderten sie sogar direkt auf, sich "Hilfe" zu holen. "Oh Kelly, ich hoffe wirklich, du bekommst Hilfe", schrieb ein User, während ein anderer laut Daily Mail kommentierte: "Die Art, wie Kelly aussieht, ist herzzerreißend." Die 41-Jährige ließ Kritik an ihrem Körper zuletzt nicht unkommentiert. Nach einem Event in London veröffentlichte sie einen Screenshot einer Instagram-Nachricht, in der stand: "Sieht aus wie eine Leiche… sie ist zu dünn und zerbrechlich… sieht aus, als würde sie bald zu ihrem Vater gehen", gefolgt von mehreren lachenden Emojis. Kelly schrieb dazu: "Ich kann nicht glauben, wie widerlich manche Menschen wirklich sind! Niemand verdient diese Art von Missbrauch!"

Die Musikerin hat bereits in der Vergangenheit offen über ihren langen, persönlichen Umgang mit Gewichtsthemen gesprochen und ihren Wandel unter anderem mit einer Magenverkleinerung 2018, strikter Ernährung und Intervalltraining erklärt. Immer wieder wehrte sich Kelly gegen Kritiker, die ihren Körper kommentieren und Gerüchte um Ozempic streuten, wobei sie zuvor Extra gegenüber sagte: "Ich weiß, alle denken, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe kein Ozempic genommen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Mutter hat Ozempic genommen."

Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester

Getty Images Kelly Osbourne und Sharon Osbourne bei den Brit Awards 2026

Getty Images Kelly Osbourne bei der 32. Race To Erase MS Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles