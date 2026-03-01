"Kein Paar mehr": PA Sports und Luna Rabea sind getrennt

PA Sports (35) und Luna Rabea haben das Ende ihrer Beziehung bekanntgegeben. Am Sonntagmorgen verkündeten der Rapper und die Influencerin via Instagram-Story, dass sie sich getrennt haben. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, betonte dabei, dass die Entscheidung einvernehmlich getroffen wurde. "Niemand hat den anderen hintergangen, betrogen oder Sonstiges. Es gibt keinen Guten oder Bösen in dieser Sache. Es hat auf der Partnerebene einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir es uns eigentlich vorstellten", erklärte der Rapper in seinem Statement. Beide betonten, dass sie nur das Beste für ihre beiden Söhne wollen.

In ihren jeweiligen Storys machten sowohl PA Sports als auch Luna Rabea deutlich, dass die Trennung kein plötzlicher Schritt war, sondern ein schleichender Prozess. "In den letzten Wochen und Monaten" habe es "eine große Veränderung" in ihrer Beziehung gegeben, schrieb die Influencerin. Diese Entwicklung hätten sie "erst einmal privat verarbeiten müssen", bevor sie sich zur Trennung entschieden. "In dieser Geschichte gibt es keinen Bösen und keinen Schuldigen", betonte Luna in ihrem Statement und bat ihre Follower darum, von Gerüchten abzusehen. Ihr gemeinsamer Weg sei "ohne Happy End" zu Ende gegangen. Beide dankten ihren Fans für das Verständnis und baten gleichzeitig um "Respekt" und "Zurückhaltung" gegenüber ihrer Situation.

Einigen Lesern dürften PA Sports und Luna Rabea noch vom sogenannten Brabus-Streit in Erinnerung sein. Vor rund fünf Monaten sorgte das Paar für Schlagzeilen, nachdem der Rapper seiner Partnerin eine G-Klasse im Brabus-Look zum Geburtstag geschenkt hatte. Damals wurde das Luxusgeschenk auf Social Media präsentiert – doch die Überraschung verwandelte sich schnell in einen kleinen Skandal. Mili Umicevic, die Verlobte des Brabus-CEOs Constantin Buschmann, kommentierte die Aktion mit den Worten: "Sorry, aber dein Mann hat dir einen Fake-Brabus gekauft." Die Diskussion um Originalteile und Markenrechte nahm daraufhin im Netz Fahrt auf und zog viele Fans in ihren Bann.

Anzeige Anzeige

Instagram / lunarabea PA Sports und Luna Rabea, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lunarabea PA Sports und Luna Rabea, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lunarabea Luna Rabea und PA Sports, Oktober 2025

Anzeige