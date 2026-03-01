Nutzer bezeichnen Sarah Engels' ESC-Performance als Kopie

Sarah Engels (33) wird mit ihrem Song "Fire" beim Eurovision Song Contest antreten, doch ihre Performance sorgt im Netz bereits für heftige Kritik. Unter einem Instagram-Post des offiziellen Eurovision-Accounts haben sich zahlreiche fiese Kommentare gesammelt, in denen Nutzer der Sängerin vorwerfen, die Performance einer anderen Künstlerin kopiert zu haben. Viele User erinnert Sarahs Auftritt an die griechisch-albanische Sängerin Eleni Foureira, die im Jahr 2018 für Zypern mit ihrem Song "Fuego" beim ESC antrat – ein Titel, der wie Sarahs "Fire" ebenfalls Feuer bedeutet. Die Kommentare fallen dabei alles andere als schmeichelhaft aus.

"Copy of Chanel and Foureira", "Fuego 2.0" oder "Cyprus 2018 von Ali Express" sind nur einige der bissigen Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Tatsächlich gibt es zwischen beiden Auftritten auffallende Parallelen: Sarah präsentiert sich mit einer langen, welligen Mähne und einem Glitzeroutfit, das von Background-Tänzerinnen begleitet wird – und erinnert damit optisch stark an Elenis damalige Performance. Für viele Fans scheint die Ähnlichkeit zwischen den beiden Shows zu groß zu sein, um als Zufall durchzugehen.

Am Tag nach ihrem Triumph teilte die Sängerin ihre Freude offen mit ihren Fans. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und es ist einfach kein Traum. Es ist wirklich passiert", schrieb Sarah strahlend auf Social Media. Begeistert bedankte sie sich für die Unterstützung: "Ich glaube, ich muss das alles erstmal begreifen, aber mein Herz platzt gerade vor Glück." Schon kurz nach ihrem Sieg konnte sie ihr Glück kaum fassen: "Das ist alles noch so unreal", verriet die Künstlerin am Finalabend. Der Moment sei für sie "eine Achterbahn der Gefühle" gewesen.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

