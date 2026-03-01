Auch diese deutschen Promis berichten über Zustände in Dubai

Als Folge des US-amerikanischen und israelischen Angriffs auf den Iran erleben auch die Golfstaaten eine komplexe Sicherheitslage. Es gibt Berichte von Luftangriffen auf die Vereinigten Arabischen Emirate, die zum Großteil von Abwehrsystemen entschärft werden konnten. Dennoch bleibt die Situation in Städten wie Dubai angespannt – das berichten auch deutsche Promis, die in dem Emirat leben oder sich aktuell dort aufhalten. Influencer Julian Zietlow (41) schildert auf Instagram, dass er eine Druckwelle einer Explosion gespürt habe: "Hier hat irgendwo ’ne Rakete eingeschlagen und die Druckwelle war bis hier zu spüren." Der Druck habe sogar "fast die Scheibe weggefetzt". Dennoch fühle er sich in Dubai weiterhin sicher.

Influencerin Ina Aogo (36) lebt seit vielen Jahren in Dubai – was sie aktuell erlebt, habe etwas von "Corona-Vibes", wie sie im Netz erzählt. Sie dokumentiert eine extrem lange Schlange vor einem Supermarkt, da sich Anwohner wohl mit dem Nötigsten für die nächsten Tage eindecken wollen. "Das habe ich so noch nie gesehen", kommentiert sie das Geschehen. Vorbereitet ist auch Tanja Makarić (28). Die Influencerin berichtet, dass sie aufgrund der Sicherheitslage einen Nervenzusammenbruch erlitten habe. Eine Notfalltasche für ihre Tochter sowie die Reisepässe trage sie nun stets bei sich.

Andere Stars sind unfreiwillig in der Region eingekesselt – so auch Reality-TV-Bekanntheit Elena Miras (33), die sich nach Dreharbeiten auf dem Rückflug aus Thailand befand. "Wir sind gestrandet in Abu Dhabi", erklärt sie im Netz. Als sie umsteigen wollte, sei es "sehr chaotisch" gewesen. Da der Luftraum vorerst gesperrt ist, kommt sie für eine Weile in einem Hotel unter. "Wir wissen nicht, ob wir morgen fliegen können, wann überhaupt geflogen wird", klagt sie. Das gegenteilige Schicksal ereilte Georgina Fleur (35), die ebenfalls in Thailand war – und dort auch wegen der Sperrung erst mal bleiben muss. Derweil befindet sich ihre kleine Tochter in Dubai in der liebevollen Obhut von Prinz Marcus von Anhalt (59).

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur, TV-Bekanntheit