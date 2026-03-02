Wow: Das sind die schönsten Looks der Actor Awards 2026

Los Angeles im absoluten Glamour-Fieber! Bei den Actor Awards im legendären Shrine Auditorium drehte sich am Sonntagabend alles um große Emotionen, bewegende Dankesreden – und natürlich atemberaubende Roben. Noch bevor die begehrten Preise vergeben wurden, verwandelte sich der rote Teppich in einen Laufsteg der Extraklasse. Glitzernde Stoffe, gewagte Transparenz-Looks und perfekt inszenierte Silhouetten sorgten für echtes Hollywood-Feeling. Die Stars zeigten sich experimentierfreudig, selbstbewusst und so stilvoll wie nie – ein Fashion-Spektakel, das den eigentlichen Award-Momenten fast die Show stahl.

Für einen der spektakulärsten Auftritte des Abends sorgte "One Battle After Another"-Star Teyana Taylor (35). Sie erschien in einer maßgeschneiderten Thom-Browne-Robe, die ihren durchtrainierten Körper kunstvoll in Szene setzte und fast wie eine tragbare Skulptur wirkte. Ein raffiniertes Nackt-Korsett ging nahtlos in einen metallisch schimmernden Rock mit dramatischer Schleppe über – ein Look zwischen Avantgarde und High-Fashion-Märchen. Der Mix aus Struktur, Transparenz und futuristischem Glanz machte ihr Outfit zu einem der meistfotografierten des Abends. Für einen besonders herzerwärmenden Moment sorgte Töchterchen Rue Rose, die ihre Mama stolz auf dem roten Teppich begleitete und beim Drapieren des Couture-Kleides half – ein süßer Kontrast zur sonst so glamourösen Szenerie.

Doch Teyana war längst nicht die Einzige, die für Wow-Momente sorgte. Show-Host Kristen Bell (45) setzte in einer transparenten Robe von Georges Hobeika auf einen gewagten Durchsichtig-Look mit tiefem V-Ausschnitt und plissierter Satin-Schleppe – auch von hinten ein echter Hingucker. Demi Moore (63) bewies in Schiaparelli zeitlose Klasse, während Gwyneth Paltrow (53) in einer tief ausgeschnittenen Givenchy-Robe Eleganz pur versprühte. Jenna Ortega (23) erschien in edlem Satin von Christian Cowan (29), Irina Shayk (40) zog mit einem Endlos-Beinschlitz von Jean Paul Gaultier (73) by Duran Lantink alle Blicke auf sich, und Emma Stone (37) funkelte in einem metallisch glänzenden, lilafarbenen Louis-Vuitton-Kleid. Auch Kate Hudson (46) in Valentino (†93), Erin Doherty in Louis Vuitton und Yerin Ha (30) im coolen Balenciaga-Zweiteiler lieferten Mode-Momente mit Statement-Charakter. Die Actor Awards 2026 haben damit einmal mehr bewiesen: In L.A. wird der rote Teppich zur ganz großen Bühne.

Getty Images Jenna Ortega bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Getty Images Teyana Taylor und Tochter Rue Rose Shumpert bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Getty Images Kristen Bell bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Getty Images Demi Moore bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den 32. Actor Awards, März 2026

Getty Images Irina Shayk bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026

Getty Images Emma Stone bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026

Getty Images Yerin Ha bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026

